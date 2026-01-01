Installera Yuvomi med ettklicksinstallation.
Privat självhostad familjeplanerare för uppgifter, kalendrar, måltider, inköp och hushållsbudgetar i en mobilanpassad app.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Yuvomi
Yuvomi är en familjeorganisatör med öppen källkod som samlar uppgifter, delade kalendrar, inköpslistor, måltidsplaner, recept, budgetar och hushållsanteckningar i en enda mobilanpassad progressiv webbapp. Varje modul är oberoende, så ni kan använda endast de delar som passar ert hushåll och ignorera resten.
Att själv hosta Yuvomi på er egen VPS håller känslig hushållsdata – scheman, kvitton, kontaktlistor, medicinpåminnelser – borta från molntjänster från tredje part. SQLite-databasen stöder valfri AES-256-kryptering i vila, och en inbyggd schemaläggare hanterar automatiska säkerhetskopior så er familjeinformation förblir privat utan att ge avkall på bekvämligheten.
Viktiga funktioner i Yuvomi
Delad familjeplanerare
Koordinera uppgifter, kalendrar, måltider och inköpslistor mellan alla hushållsmedlemmar med tilldelning till flera användare och aviseringar.
Mobil-först PWA
Du installerar den som en progressiv webbapp med en inbyggd känsla på telefoner och surfplattor, med offline-funktioner för hushållshantering på språng.
Kalenderintegrationer
Synkronisera med Google Kalender, iCloud via CalDAV, Apple-enheter och ICS-prenumerationer för att samla alla befintliga scheman på ett ställe.
Krypterad SQLite-lagring
Valfri SQLCipher AES-256-kryptering skyddar hushållsdata i vila, och schemalagda säkerhetskopior kan spegla sig till valfri WebDAV-destination.
Modulär hushållsverktygssats
Aktivera endast de moduler du behöver — budgetar, måltidsplanering, recept, födelsedagar, kontakter, dokument eller hushållning — och hoppa över resten.
Privat och spårningsfri
Inga tredjepartsspårare, ingen telemetri och en MIT-licens håller din familjedata helt under din egen kontroll på din VPS.
Varför köra Yuvomi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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