Yuvomi är en familjeorganisatör med öppen källkod som samlar uppgifter, delade kalendrar, inköpslistor, måltidsplaner, recept, budgetar och hushållsanteckningar i en enda mobilanpassad progressiv webbapp. Varje modul är oberoende, så ni kan använda endast de delar som passar ert hushåll och ignorera resten.

Att själv hosta Yuvomi på er egen VPS håller känslig hushållsdata – scheman, kvitton, kontaktlistor, medicinpåminnelser – borta från molntjänster från tredje part. SQLite-databasen stöder valfri AES-256-kryptering i vila, och en inbyggd schemaläggare hanterar automatiska säkerhetskopior så er familjeinformation förblir privat utan att ge avkall på bekvämligheten.