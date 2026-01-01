Isso är en lättviktig, självhostad kommentarsserver utformad som ett integritetsvänligt alternativ till Disqus och liknande tredjepartstjänster. Den lagrar alla kommentarer i en SQLite-databas på din egen server, vilket eliminerar tredjeparts spårningspixlar och externa JavaScript-beroenden från dina webbplatsbesökares webbläsare.

Till skillnad från molnbaserade kommentartjänster som tjänar pengar på användardata, behåller Isso dina läsares kommentarer på infrastruktur du äger. Den stöder Markdown-formatering, kommentartrådar, e-postaviseringar, modereringsköer och ett inbyggt administratörsgränssnitt – allt som behövs för en professionell kommentarslösning utan integritetskompromisserna som kommer med hostade tjänster.