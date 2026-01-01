Installera Isso med ett klick.
Lättviktig, egenhostad kommentarsserver för bloggar och statiska webbplatser, fri från tredjepartsspårning.
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Vad du kan bygga med Isso
Isso är en lättviktig, självhostad kommentarsserver utformad som ett integritetsvänligt alternativ till Disqus och liknande tredjepartstjänster. Den lagrar alla kommentarer i en SQLite-databas på din egen server, vilket eliminerar tredjeparts spårningspixlar och externa JavaScript-beroenden från dina webbplatsbesökares webbläsare.
Till skillnad från molnbaserade kommentartjänster som tjänar pengar på användardata, behåller Isso dina läsares kommentarer på infrastruktur du äger. Den stöder Markdown-formatering, kommentartrådar, e-postaviseringar, modereringsköer och ett inbyggt administratörsgränssnitt – allt som behövs för en professionell kommentarslösning utan integritetskompromisserna som kommer med hostade tjänster.
Viktiga funktioner i Isso
Integritet som standard
Vi lagrar alla kommentarer i din egen SQLite-databas, utan att injicera tredjeparts spårningsskript eller analyser i dina besökares webbläsare.
Markdown i kommentarer
Läsare kan formatera sina kommentarer med Markdown, inklusive fetstil, kursiv stil, länkar och kodblock, utan extra konfiguration.
E-postaviseringar
Få e-postaviseringar för nya kommentarer och svar via SMTP, och håll dig informerad utan att läsare behöver skapa konton.
Kommentarsmoderering
Håll kommentarer i en moderationskö innan publicering, med valfri automatisk godkännande av tidigare verifierade e-postadresser.
Admin webbgränssnitt
Inbyggt lösenordsskyddat administratörsgränssnitt låter dig godkänna, redigera eller ta bort valfri kommentar utan att röra databasen direkt.
Varför köra Isso på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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