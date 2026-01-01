Plattform med öppen källkod för modellering och dokumentation av nätverksinfrastruktur, IP-adresser, rack och kretsar.
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Vad du kan bygga med NetBox
NetBox är den ledande plattformen med öppen källkod för modellering och dokumentation av nätverksinfrastruktur. Ursprungligen utvecklad av DigitalOcean, tillhandahåller den en omfattande källa till sanning för IP-adresshantering (IPAM), hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM), kretsar, anslutningar och virtualiseringsresurser. Nätverksingenjörer använder NetBox för att spåra varje enhet, kabel, IP-adress och VLAN i hela sin infrastruktur.
Att själv hosta NetBox på din VPS håller all nätverksdokumentation privat och tillgänglig för ditt driftteam. Denna installation inkluderar PostgreSQL för datalagring, Redis för cachning och bakgrundsuppgifter, samt en dedikerad arbetsprocess för tillförlitlig uppgiftskörning. Ett administratörskonto skapas automatiskt vid första uppstarten med de uppgifter som konfigurerats under installationen.
Viktiga funktioner i NetBox
IP-adresshantering
Spåra IP-prefix, adresser, intervall och VLAN med hierarkisk organisation och spårning av användning.
Enhetsinventering
Modellera nätverksenheter, enhetstyper, tillverkare och plattformar med rackhöjdsdiagram och kabeldragningar.
Kretsspårning
Dokumentera WAN-kretsar, leverantörer och anslutningar med A/Z-termineringskartläggning och avtalsdetaljer.
REST och GraphQL API:er
Fullständiga REST- och GraphQL-API:er möjliggör automatisering, integration med övervakningsverktyg och programmatisk infrastrukturhantering.
Anpassade fält
Utöka alla objekttyper med anpassade fält, taggar och valideringsregler för att passa din organisations specifika dokumentationsbehov.
Ändringsloggning
Fullständig granskningslogg över varje ändring i infrastrukturposter, med information om användare och tidsstämplar.
Varför köra NetBox på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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