NetBox är den ledande plattformen med öppen källkod för modellering och dokumentation av nätverksinfrastruktur. Ursprungligen utvecklad av DigitalOcean, tillhandahåller den en omfattande källa till sanning för IP-adresshantering (IPAM), hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM), kretsar, anslutningar och virtualiseringsresurser. Nätverksingenjörer använder NetBox för att spåra varje enhet, kabel, IP-adress och VLAN i hela sin infrastruktur.

Att själv hosta NetBox på din VPS håller all nätverksdokumentation privat och tillgänglig för ditt driftteam. Denna installation inkluderar PostgreSQL för datalagring, Redis för cachning och bakgrundsuppgifter, samt en dedikerad arbetsprocess för tillförlitlig uppgiftskörning. Ett administratörskonto skapas automatiskt vid första uppstarten med de uppgifter som konfigurerats under installationen.