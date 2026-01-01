Driftsätt WireMock med ett klicks installation.
Branschstandard HTTP API mockserver för att simulera REST-tjänster, testa gränsfall och utveckla parallellt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WireMock
WireMock är en HTTP API-simulator med öppen källkod som låter ingenjörsteam ersätta riktiga tjänster med programmerbara mockar. Definiera stubs via ett REST API eller JSON-filer, matcha inkommande förfrågningar med URL, rubriker, frågeparametrar, cookies eller innehåll i meddelandetexten, och returnera dynamiska svar genererade med Handlebars-mallar. Spela in verklig trafik och spela upp den senare för att återskapa produktionsscenarier offline.
Att själv hosta WireMock på din egen VPS ger varje team en delad mock-miljö för kontraktstestning, demodata, ersättare för tredjeparts-API:er och kaossituationer som latensinjektion eller felaktiga nyttolaster. Persistenta volymer håller dina mappningsdefinitioner, svarsfiler och anpassade tillägg intakta vid omimplementeringar så att dina testfixturer följer med servern.
Viktiga funktioner i WireMock
Flexibel matchning av förfrågningar
Matcha inkommande HTTP-förfrågningar mot URL-mönster, rubriker, frågeparametrar, cookies och JSON- eller XML-innehåll i meddelandekroppen för exakt stubbval.
Dynamisk responsmallning
Generera svar direkt med Handlebars-mallar med åtkomst till begärandedata, slumpmässiga värden, datum och anpassade hjälpfunktioner.
Inspelning och uppspelning
Fånga live-trafik mot en verklig uppströms och spela upp de inspelade interaktionerna senare för att återskapa scenarier utan nätverksberoenden.
Fel- och latenssimulering
Injicera konfigurerbara fördröjningar, brutna anslutningar och felaktiga nyttolaster för att testa hur din applikation hanterar opålitliga nedströms tjänster.
Tillståndskänsliga scenarier
Modellera flerstegsarbetsflöden med tillståndsmaskiner så att samma slutpunkt kan returnera olika svar beroende på tidigare interaktioner.
Admin REST API
Hantera stubs, begärandeloggar, scenarier och inspelningar programmatiskt via admin-API:et för CI/CD-automatisering och verktygsintegrationer.
Varför köra WireMock på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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