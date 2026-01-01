WireMock är en HTTP API-simulator med öppen källkod som låter ingenjörsteam ersätta riktiga tjänster med programmerbara mockar. Definiera stubs via ett REST API eller JSON-filer, matcha inkommande förfrågningar med URL, rubriker, frågeparametrar, cookies eller innehåll i meddelandetexten, och returnera dynamiska svar genererade med Handlebars-mallar. Spela in verklig trafik och spela upp den senare för att återskapa produktionsscenarier offline.

Att själv hosta WireMock på din egen VPS ger varje team en delad mock-miljö för kontraktstestning, demodata, ersättare för tredjeparts-API:er och kaossituationer som latensinjektion eller felaktiga nyttolaster. Persistenta volymer håller dina mappningsdefinitioner, svarsfiler och anpassade tillägg intakta vid omimplementeringar så att dina testfixturer följer med servern.