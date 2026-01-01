LDAP Account Manager (LAM) är ett moget, öppen källkod-webbgränssnitt för att administrera konton lagrade i en LDAP-katalog. Istället för att redigera LDIF-filer eller kämpa med ldapsearch- och ldapmodify-kommandon, hanterar administratörer Unix- och Samba-användare, grupper, värdar, DHCP-poster, Kopano-konton och Asterisk-anknytningar via en webbläsare. LAM förstår de vanligaste LDAP-schemana direkt och levereras med typmedvetna redigerare för varje.

Denna mall paketerar LAM tillsammans med en OpenLDAP-katalogserver så att hela identitetsstacken körs på en enda VPS bakom Traefik HTTPS. Att själv hosta LAM håller kataloguppgifter, gruppmedlemskap och identitetsdata inom din egen infrastruktur utan att förlita sig på tredjepartsidentitetsleverantörer eller SaaS-avgifter per användare.