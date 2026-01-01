Installera LDAP Account Manager med ett klick.
Webbgränssnitt för att hantera användare, grupper och objekt i en OpenLDAP-katalog via ett användarvänligt webbläsarbaserat gränssnitt.
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Vad du kan bygga med LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) är ett moget, öppen källkod-webbgränssnitt för att administrera konton lagrade i en LDAP-katalog. Istället för att redigera LDIF-filer eller kämpa med ldapsearch- och ldapmodify-kommandon, hanterar administratörer Unix- och Samba-användare, grupper, värdar, DHCP-poster, Kopano-konton och Asterisk-anknytningar via en webbläsare. LAM förstår de vanligaste LDAP-schemana direkt och levereras med typmedvetna redigerare för varje.
Denna mall paketerar LAM tillsammans med en OpenLDAP-katalogserver så att hela identitetsstacken körs på en enda VPS bakom Traefik HTTPS. Att själv hosta LAM håller kataloguppgifter, gruppmedlemskap och identitetsdata inom din egen infrastruktur utan att förlita sig på tredjepartsidentitetsleverantörer eller SaaS-avgifter per användare.
Viktiga funktioner i LDAP Account Manager
Webbläsarbaserat admin-gränssnitt
Hantera användare, grupper, värdar och andra LDAP-objekt via ett flikbaserat webbgränssnitt istället för LDIF-filer och kommandoradsverktyg.
Paketerad OpenLDAP-server
Levereras med en OpenLDAP-katalog förkonfigurerad mot det valda bas-DN, så att driftsättningen tillhandahåller både katalogen och dess hanteringsgränssnitt.
Kontotypmoduler
Inbyggda redigerare för Unix-konton, Samba-domäner, Kopano, Asterisk, DHCP, e-postalias och FreeRadius täcker de flesta katalogscheman utan anpassad kod.
CSV-import och PDF-export
Masskapa konton från kalkylblad och generera utskrivbara PDF-kontoblad för nyanställda direkt från katalogdata.
Granulär åtkomstkontroll
Serverprofiler, kontoprofiler och behörigheter på modulnivå låter dig delegera delar av katalogadministrationen utan att bevilja fullständiga LDAP-administratörsrättigheter.
Flerspråkigt gränssnitt
Översatt till fler än ett dussin språk så att administrativa team kan arbeta på sitt föredragna språk i samma delade katalog.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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