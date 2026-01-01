Distribuera TensorZero med en klicksinstallation.
Öppen källkods-LLMOps-gateway som förenar inferens, observerbarhet, utvärderingar och optimering i en enda Rust-driven plattform.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TensorZero
TensorZero är en open source LLMOps-plattform som kombinerar en högpresterande Rust-gateway med inbyggd observerbarhet, utvärderingar och optimeringsarbetsflöden. Till skillnad från verktygsstackar som sammanfogar en proxy, en spårare och en finjusteringspipeline, behandlar TensorZero varje inferens, återkopplingssignal och optimeringskörning som en del av en enda återkopplingsslinga – vilket förvandlar produktionstrafik till den datauppsättning som förbättrar dina prompter, modeller och routingbeslut.
Att själva hosta TensorZero på din egen VPS håller prompter, spår och återkopplingsdata i infrastruktur du kontrollerar, utan extra kostnad per anrop eller tokenkvoter för observerbarhet. Den inkluderade ClickHouse-lagringen skalar till miljontals inferenser medan gatewayen proxar OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock och dussintals andra leverantörer bakom ett enda OpenAI-kompatibelt API.
Viktiga funktioner i TensorZero
Enhetlig LLM-gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM och dussintals andra leverantörer genom ett enda OpenAI-kompatibelt API skrivet i högpresterande Rust.
Inbyggd observerbarhet
Systemet fångar automatiskt varje inferens i ClickHouse med fullständiga indata, utdata, latens och kostnad — du behöver ingen separat spårningstjänst.
Produktionsåterkopplingsslinga
Bifoga användarfeedback, utvärderingar och mätvärden till varje inferens för att bygga det märkta datasetet som driver prompt- och modelloptimering.
Automatisk optimering
Kör inbyggda arbetsflöden för att finjustera modeller, destillera från större modeller och jämföra promptvarianter direkt från din produktionstrafik.
Strukturerad inferens
Definiera scheman, mallar och varianter i kod så att ni kan versionshantera promptändringar, göra dem typsäkra och dirigera dem utan att distribuera om er applikation.
Självhostad med öppen källkod
Programmet har en Apache 2,0-licens och fungerar helt på er egen infrastruktur – era prompter, spår och feedbackdata lämnar aldrig er VPS.
Varför köra TensorZero på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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