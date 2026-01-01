TensorZero är en open source LLMOps-plattform som kombinerar en högpresterande Rust-gateway med inbyggd observerbarhet, utvärderingar och optimeringsarbetsflöden. Till skillnad från verktygsstackar som sammanfogar en proxy, en spårare och en finjusteringspipeline, behandlar TensorZero varje inferens, återkopplingssignal och optimeringskörning som en del av en enda återkopplingsslinga – vilket förvandlar produktionstrafik till den datauppsättning som förbättrar dina prompter, modeller och routingbeslut.

Att själva hosta TensorZero på din egen VPS håller prompter, spår och återkopplingsdata i infrastruktur du kontrollerar, utan extra kostnad per anrop eller tokenkvoter för observerbarhet. Den inkluderade ClickHouse-lagringen skalar till miljontals inferenser medan gatewayen proxar OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock och dussintals andra leverantörer bakom ett enda OpenAI-kompatibelt API.