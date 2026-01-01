XBackBone är en lättviktig PHP-filhanterare och bildvärd utformad kring det populära ShareX-uppladdningsflödet. Släpp en skärmdump eller fil i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot, eller någon kompatibel klient) och XBackBone är värd för den omedelbart bakom en delbar kort URL — med inbyggd Markdown-förhandsvisning, råtextåtergivning, gallerivy och kvoter per användare.

Att själv hosta XBackBone på en VPS ersätter kommersiella bildvärdar och pastebin-tjänster med infrastruktur som du helt kontrollerar. Fleranvändarkonton, rollbaserade behörigheter och inbyggd OAuth-integration gör den lämplig för både individer och små team som vill ha en privat slutpunkt för skärmdumpar och filöverföring.