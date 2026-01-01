Installera XBackBone med installation med ett klick.
Självhostad lättviktig server för delning av filer och skärmdumpar med fullt stöd för ShareX, ScreenCloud och Flameshot.
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Vad du kan bygga med XBackBone
XBackBone är en lättviktig PHP-filhanterare och bildvärd utformad kring det populära ShareX-uppladdningsflödet. Släpp en skärmdump eller fil i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot, eller någon kompatibel klient) och XBackBone är värd för den omedelbart bakom en delbar kort URL — med inbyggd Markdown-förhandsvisning, råtextåtergivning, gallerivy och kvoter per användare.
Att själv hosta XBackBone på en VPS ersätter kommersiella bildvärdar och pastebin-tjänster med infrastruktur som du helt kontrollerar. Fleranvändarkonton, rollbaserade behörigheter och inbyggd OAuth-integration gör den lämplig för både individer och små team som vill ha en privat slutpunkt för skärmdumpar och filöverföring.
Viktiga funktioner i XBackBone
ShareX-inbyggda uppladdningar
Släpp filer i ShareX, ScreenCloud eller Flameshot och XBackBone är värd för dem direkt via det vanliga uppladdnings-API:et.
Galleri och förhandsvisningar
Webbläsargallerivy med automatiskt genererade miniatyrbilder, samt inbäddad visning för bilder, video, ljud och Markdown-innehåll.
Fleranvändarkonton
Användarkonton med rollbaserade behörigheter och individuella kvoter låter team eller familjer dela en server utan att biblioteken blandas.
Offentliga och privata länkar
Varje uppladdning genererar en kort URL med valfritt lösenordsskydd, utgångsdatum och engångsåtkomstlägen för känsligt innehåll.
OAuth och SSO-stöd
Inbyggd OAuth-integration med Google, Discord och GitLab eliminerar separat kontohantering för team som redan använder dessa plattformar.
Varför köra XBackBone på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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