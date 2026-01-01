Installera ClickHouse med en klicksinstallation.
Öppen källkods kolumnbaserad OLAP-databas för realtidsanalys på miljarder rader med frågefördröjning på millisekunder.
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Vad du kan bygga med ClickHouse
ClickHouse är ett databashanteringssystem med öppen källkod och kolumnlagring som man utvecklade specifikt för online analytisk bearbetning. Det kör aggregeringsfrågor över miljarder rader på millisekunder utan förberäknade kuber eller materialiserade vyer. Yandex utvecklade det ursprungligen, och ClickHouse Inc. underhåller det nu. Det driver analysplattformar, observability-backendar och produktflöden för händelser hos företag, från startups till Cloudflare, Uber och eBay.
Att själv hosta ClickHouse på din VPS ger applikationsbackendar, analyspaneler och observability-verktyg ett högpresterande frågelager för loggdata, mätvärden, användarhändelser och tidsserielaster. Det inbyggda Play UI erbjuder ett webbläsarbaserat frågegränssnitt så att analytiker kan skriva SQL utan att installera en skrivbordsklient.
Viktiga funktioner i ClickHouse
Kolumnbaserad lagring
Kolumnbaserad komprimering och disklayout ger 10 till 100 gånger högre komprimeringsgrader och dramatiskt snabbare aggregeringsfrågor än radorienterade databaser.
MergeTree-motorfamiljen
Specialiserade tabellmotorer för tidsserier, replikerad data, summerande aggregat och grafarbetsbelastningar optimerar lagring och frågor per användningsfall.
Inbyggd Play UI
Kör ad-hoc SQL-frågor direkt från webbläsaren på /play med syntaxmarkering, frågehistorik och resultatvisualisering.
Materialiserade vyer
Inkrementellt underhållna föraggregerade tabeller låter dig hantera instrumentpanelsfrågor mot miljarder rader med svarstider på under en sekund.
Distribuerad och replikerad
Inbyggt stöd för sharding över noder och replikering av tabeller för hög tillgänglighet utan externa koordineringstjänster.
Varför köra ClickHouse på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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