ClickHouse är ett databashanteringssystem med öppen källkod och kolumnlagring som man utvecklade specifikt för online analytisk bearbetning. Det kör aggregeringsfrågor över miljarder rader på millisekunder utan förberäknade kuber eller materialiserade vyer. Yandex utvecklade det ursprungligen, och ClickHouse Inc. underhåller det nu. Det driver analysplattformar, observability-backendar och produktflöden för händelser hos företag, från startups till Cloudflare, Uber och eBay.

Att själv hosta ClickHouse på din VPS ger applikationsbackendar, analyspaneler och observability-verktyg ett högpresterande frågelager för loggdata, mätvärden, användarhändelser och tidsserielaster. Det inbyggda Play UI erbjuder ett webbläsarbaserat frågegränssnitt så att analytiker kan skriva SQL utan att installera en skrivbordsklient.