Installera OHDSI Atlas med installation med ett klick
Webbplattform med öppen källkod för observationsbaserad hälsodataforskning baserad på den gemensamma datamodellen OMOP.
Välj en VPS-prenumeration för OHDSI Atlas
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OHDSI Atlas
OHDSI Atlas är den öppna gemenskapsstandarden för att bedriva observationsforskning på hälsodata på patientnivå som konverterats till OMOP Common Data Model. Forskare använder det för att bygga patientkohorter, utforska standardiserade medicinska vokabulärer, designa studier för effektuppskattning på befolkningsnivå och karakterisera sjukdomars naturliga förlopp utan att skriva SQL.
Att själv driva Atlas på din egen VPS ger fullständig kontroll över studiedesigner, kohortdefinitioner och resultatuppsättningar. Den levereras förinstallerad med Eunomia syntetiska OMOP CDM så att du omedelbart kan utforska arbetsflödet. Den medföljande WebAPI-backend och PostgreSQL-databasen gör att alla Atlas-funktioner fungerar direkt, och du behöver inte konfigurera något separat datalager.
Viktiga funktioner i OHDSI Atlas
OMOP CDM-analys
Kör kohortdefinitioner, karakteriseringar och befolkningsstudier mot valfri databas som har konverterats till OMOP Common Data Model V5.
Ordförrådsutforskare
Sök i SNOMED, RxNorm, LOINC och andra standardiserade medicinska vokabulärer för att bygga begreppsuppsättningar som kan översättas smidigt mellan olika datakällor.
Kohortbyggare
Definiera patientpopulationer med en visuell byggare med inkluderingskriterier, läkemedelsexponeringar och förekomster av tillstånd utan att skriva SQL.
Eunomia demodata
Levereras förladdade med OHDSI Eunomias syntetiska datamängd så att kohortgenerering, karakterisering och Achilles-rapporter fungerar omedelbart.
WebAPI serverdel
Paketerad Spring Boot WebAPI-tjänst exponerar det fullständiga OHDSI REST API:et för programmatisk åtkomst från R, Python och andra analysklienter.
Öppen gemenskapsstandard
Ansluter sig till ett världsomspännande nätverk av forskare som använder samma metoder på över en miljard patientjournaler från akademiska och industriella partners.
Varför köra OHDSI Atlas på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.