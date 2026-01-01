Upp till 69 % rabatt på OHDSI Atlas

Installera OHDSI Atlas med installation med ett klick

Webbplattform med öppen källkod för observationsbaserad hälsodataforskning baserad på den gemensamma datamodellen OMOP.

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AI-hanterad VPS
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Installera OHDSI Atlas med installation med ett klick

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400 GB NVMe-diskutrymme
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
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400 GB NVMe-diskutrymme
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med OHDSI Atlas

OHDSI Atlas är den öppna gemenskapsstandarden för att bedriva observationsforskning på hälsodata på patientnivå som konverterats till OMOP Common Data Model. Forskare använder det för att bygga patientkohorter, utforska standardiserade medicinska vokabulärer, designa studier för effektuppskattning på befolkningsnivå och karakterisera sjukdomars naturliga förlopp utan att skriva SQL.

Att själv driva Atlas på din egen VPS ger fullständig kontroll över studiedesigner, kohortdefinitioner och resultatuppsättningar. Den levereras förinstallerad med Eunomia syntetiska OMOP CDM så att du omedelbart kan utforska arbetsflödet. Den medföljande WebAPI-backend och PostgreSQL-databasen gör att alla Atlas-funktioner fungerar direkt, och du behöver inte konfigurera något separat datalager.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i OHDSI Atlas

OMOP CDM-analys

Kör kohortdefinitioner, karakteriseringar och befolkningsstudier mot valfri databas som har konverterats till OMOP Common Data Model V5.

Ordförrådsutforskare

Sök i SNOMED, RxNorm, LOINC och andra standardiserade medicinska vokabulärer för att bygga begreppsuppsättningar som kan översättas smidigt mellan olika datakällor.

Kohortbyggare

Definiera patientpopulationer med en visuell byggare med inkluderingskriterier, läkemedelsexponeringar och förekomster av tillstånd utan att skriva SQL.

Eunomia demodata

Levereras förladdade med OHDSI Eunomias syntetiska datamängd så att kohortgenerering, karakterisering och Achilles-rapporter fungerar omedelbart.

WebAPI serverdel

Paketerad Spring Boot WebAPI-tjänst exponerar det fullständiga OHDSI REST API:et för programmatisk åtkomst från R, Python och andra analysklienter.

Öppen gemenskapsstandard

Ansluter sig till ett världsomspännande nätverk av forskare som använder samma metoder på över en miljard patientjournaler från akademiska och industriella partners.

Varför köra OHDSI Atlas på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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