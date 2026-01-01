OHDSI Atlas är den öppna gemenskapsstandarden för att bedriva observationsforskning på hälsodata på patientnivå som konverterats till OMOP Common Data Model. Forskare använder det för att bygga patientkohorter, utforska standardiserade medicinska vokabulärer, designa studier för effektuppskattning på befolkningsnivå och karakterisera sjukdomars naturliga förlopp utan att skriva SQL.

Att själv driva Atlas på din egen VPS ger fullständig kontroll över studiedesigner, kohortdefinitioner och resultatuppsättningar. Den levereras förinstallerad med Eunomia syntetiska OMOP CDM så att du omedelbart kan utforska arbetsflödet. Den medföljande WebAPI-backend och PostgreSQL-databasen gör att alla Atlas-funktioner fungerar direkt, och du behöver inte konfigurera något separat datalager.