Usertour är en öppen källkodsbaserad plattform för användarintroduktion och produktengagemang som låter produktteam bygga turer i appen, checklistor, undersökningar och startprogram direkt i sin webbapplikation — ingen teknisk flaskhals för varje nytt flöde. Det är ett självhyst alternativ till Appcues, Userpilot och Userflow, vilket ger dig full kontroll över användarintroduktionsdata och eliminerar prissättning per MAU.

Att självhysa Usertour på din egen VPS innebär att användarbeteendedata och introduktionsanalys stannar på din infrastruktur. Du undviker tredjepartsspårning av dina användare, uppfyller krav på datalagring och stöter aldrig på en prisvägg när din användarbas växer. Stöd för flera miljöer låter dig säkert testa flöden i staging innan du flyttar dem till produktion.