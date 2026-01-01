Installera Usertour med ett klick
Självhostad plattform för användarintroduktion för att bygga produktguider i appen, checklistor och enkäter utan tredjepartsleverantörer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Usertour
Usertour är en öppen källkodsbaserad plattform för användarintroduktion och produktengagemang som låter produktteam bygga turer i appen, checklistor, undersökningar och startprogram direkt i sin webbapplikation — ingen teknisk flaskhals för varje nytt flöde. Det är ett självhyst alternativ till Appcues, Userpilot och Userflow, vilket ger dig full kontroll över användarintroduktionsdata och eliminerar prissättning per MAU.
Att självhysa Usertour på din egen VPS innebär att användarbeteendedata och introduktionsanalys stannar på din infrastruktur. Du undviker tredjepartsspårning av dina användare, uppfyller krav på datalagring och stöter aldrig på en prisvägg när din användarbas växer. Stöd för flera miljöer låter dig säkert testa flöden i staging innan du flyttar dem till produktion.
Viktiga funktioner i Usertour
Produktturer i appen
Bygg interaktiva steg-för-steg-guider som vägleder nya användare till deras första värdefulla ögonblick utan att skriva kod för varje flöde.
Introduktionschecklistor
Skapa uppgiftsbaserade checklistor som lyfter fram nyckelfunktioner och spårar varje användares framsteg genom introduktionsresan.
Avancerad användarmålinriktning
Segmentera användare efter anpassade attribut och händelser för att visa rätt flöde för rätt användare vid exakt rätt tidpunkt.
Flödesanalys
Spåra visningar, slutföranden och avhoppsfrekvenser för varje flöde för att exakt identifiera var användare avbryter.
Flermiljöstöd
Upprätthåll separata produktions- och testmiljöer så att ni kan testa flödena noggrant innan de når riktiga användare.
Appinterna enkäter
Samla in kontextuell feedback med enkäter som utlöses av specifika användaråtgärder, slutförandehändelser eller tidsbaserade regler.
Varför köra Usertour på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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