Shaarli är en personlig, minimalistisk bokmärkestjänst designad som en självhostad ersättning för det ursprungliga del.icio.us. Den lagrar varje bokmärke i en enda platt PHP-fil — ingen databas-server, inga migreringar, inga schema-uppgraderingar — och renderar ett rent omvänt kronologiskt flöde av länkar, anteckningar och uppdateringar i mikrobloggstil som du kan hålla offentliga, privata eller blanda per objekt.

Att självhosta Shaarli på din VPS ger dig ett privat länkararkiv under din egen domän, ett RSS/Atom-flöde av dina delningar, ett Markdown-vänligt anteckningssystem och en bookmarklet plus mobil-API som förvandlar vilken webbläsare eller app som helst till ett ett-klicks sparmål. Hela stacken är en enda PHP-container med en JSON-fil som stöder den — säkerhetskopior är en enda filkopia.