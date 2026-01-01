Upp till 69 % rabatt på Shaarli

Installera Shaarli med ett klick.

Personlig, minimalistisk, supersnabb bokmärkestjänst som lagrar allt i en enda plattfilsdatabas – och kräver ingen SQL.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Shaarli med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Shaarli

Shaarli är en personlig, minimalistisk bokmärkestjänst designad som en självhostad ersättning för det ursprungliga del.icio.us. Den lagrar varje bokmärke i en enda platt PHP-fil — ingen databas-server, inga migreringar, inga schema-uppgraderingar — och renderar ett rent omvänt kronologiskt flöde av länkar, anteckningar och uppdateringar i mikrobloggstil som du kan hålla offentliga, privata eller blanda per objekt.

Att självhosta Shaarli på din VPS ger dig ett privat länkararkiv under din egen domän, ett RSS/Atom-flöde av dina delningar, ett Markdown-vänligt anteckningssystem och en bookmarklet plus mobil-API som förvandlar vilken webbläsare eller app som helst till ett ett-klicks sparmål. Hela stacken är en enda PHP-container med en JSON-fil som stöder den — säkerhetskopior är en enda filkopia.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Shaarli

Plattfilslagring

Bokmärken finns i ett enda PHP-datalager. Du behöver inte installera, optimera eller säkerhetskopiera någon databasserver — kopiera filen så har du ditt arkiv.

Omvänt kronologiskt flöde

Varje bokmärke, anteckning eller mikroblogginlägg hamnar i en prydlig tidslinje med taggar, fulltextsökning och sekretesskontroller per länk.

RSS- och Atom-flöden

Inbyggda RSS- och Atom-flöden förvandlar din Shaarli till en offentlig länkblogg eller en privat flödesläsarkälla — fungerar med alla läsarappar.

Bookmarklet och REST API

Spara länkar från vilken webbläsare som helst med det medföljande bokmärket, eller skicka från mobil- och datorappar med det typade REST API:et.

Markdown-anteckningar

Skriv längre anteckningar och mikroblogginlägg i Markdown tillsammans med bokmärken, med valfri offentlig synlighet för delning.

Lättviktigt fotavtryck

En PHP-container utan databasserver fungerar smidigt på de minsta VPS-planerna utan att konkurrera med andra appar om resurser.

Varför köra Shaarli på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

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