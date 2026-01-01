Installera Shaarli med ett klick.
Personlig, minimalistisk, supersnabb bokmärkestjänst som lagrar allt i en enda plattfilsdatabas – och kräver ingen SQL.
Välj en VPS-prenumeration för Shaarli
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Shaarli
Shaarli är en personlig, minimalistisk bokmärkestjänst designad som en självhostad ersättning för det ursprungliga del.icio.us. Den lagrar varje bokmärke i en enda platt PHP-fil — ingen databas-server, inga migreringar, inga schema-uppgraderingar — och renderar ett rent omvänt kronologiskt flöde av länkar, anteckningar och uppdateringar i mikrobloggstil som du kan hålla offentliga, privata eller blanda per objekt.
Att självhosta Shaarli på din VPS ger dig ett privat länkararkiv under din egen domän, ett RSS/Atom-flöde av dina delningar, ett Markdown-vänligt anteckningssystem och en bookmarklet plus mobil-API som förvandlar vilken webbläsare eller app som helst till ett ett-klicks sparmål. Hela stacken är en enda PHP-container med en JSON-fil som stöder den — säkerhetskopior är en enda filkopia.
Viktiga funktioner i Shaarli
Plattfilslagring
Bokmärken finns i ett enda PHP-datalager. Du behöver inte installera, optimera eller säkerhetskopiera någon databasserver — kopiera filen så har du ditt arkiv.
Omvänt kronologiskt flöde
Varje bokmärke, anteckning eller mikroblogginlägg hamnar i en prydlig tidslinje med taggar, fulltextsökning och sekretesskontroller per länk.
RSS- och Atom-flöden
Inbyggda RSS- och Atom-flöden förvandlar din Shaarli till en offentlig länkblogg eller en privat flödesläsarkälla — fungerar med alla läsarappar.
Bookmarklet och REST API
Spara länkar från vilken webbläsare som helst med det medföljande bokmärket, eller skicka från mobil- och datorappar med det typade REST API:et.
Markdown-anteckningar
Skriv längre anteckningar och mikroblogginlägg i Markdown tillsammans med bokmärken, med valfri offentlig synlighet för delning.
Lättviktigt fotavtryck
En PHP-container utan databasserver fungerar smidigt på de minsta VPS-planerna utan att konkurrera med andra appar om resurser.
Varför köra Shaarli på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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