LF Edge eKuiper är ett projekt från Linux Foundation Edge som tillhandahåller strömbearbetning i realtid och regelbaserad analys för resursbegränsade edge-enheter. Med ett litet fotavtryck på cirka 10 MB tar det emot data från MQTT-mäklare, HTTP-slutpunkter, Kafka, filkällor och dussintals andra protokoll, och omvandlar det sedan direkt med hjälp av välbekant SQL-syntax eller en visuell dra-och-släpp-regelredigerare.

Att själv hosta eKuiper på din egen VPS ger dig full kontroll över hela IoT-analyspipelinen – sensordata, affärsregler och maskininlärningsinferens stannar på infrastruktur som du äger, utan molnavgifter per meddelande och utan uppströmsberoende. Denna mall paketerar eKuiper-motorn med det officiella webbaserade hanteringsgränssnittet för visuell ström- och regelredigering.