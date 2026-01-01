Installera eKuiper med ett klick.
Lättviktig SQL- och regelmotor för strömanalys i realtid av IoT-data vid nätverkskanten.
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Vad du kan bygga med eKuiper
LF Edge eKuiper är ett projekt från Linux Foundation Edge som tillhandahåller strömbearbetning i realtid och regelbaserad analys för resursbegränsade edge-enheter. Med ett litet fotavtryck på cirka 10 MB tar det emot data från MQTT-mäklare, HTTP-slutpunkter, Kafka, filkällor och dussintals andra protokoll, och omvandlar det sedan direkt med hjälp av välbekant SQL-syntax eller en visuell dra-och-släpp-regelredigerare.
Att själv hosta eKuiper på din egen VPS ger dig full kontroll över hela IoT-analyspipelinen – sensordata, affärsregler och maskininlärningsinferens stannar på infrastruktur som du äger, utan molnavgifter per meddelande och utan uppströmsberoende. Denna mall paketerar eKuiper-motorn med det officiella webbaserade hanteringsgränssnittet för visuell ström- och regelredigering.
Viktiga funktioner i eKuiper
SQL-strömbearbetning
Filtrera, aggregera, sammanfoga och transformera realtids-IoT-strömmar med hjälp av ANSI SQL-syntax istället för att skriva anpassad Go- eller Java-kod.
Visuell regelhanterare
Den medföljande webbkonsolen låter dig bygga strömmar, regler och datapipelines via en dra-och-släpp-grafredigerare utan att behöva hantera konfigurationsfiler.
MQTT och Kafka native
Förstklassiga anslutningar för MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis och InfluxDB gör det enkelt att koppla ihop industriella sensorer och meddelandemäklare.
ML-inferens vid kanten
Bädda in TensorFlow Lite- och ONNX-modeller direkt i SQL-frågor för att köra avvikelsedetektering och klassificering på strömmande sensordata.
Litet fotavtryck vid kanten
Motorn använder ungefär 10 MB minne, så du kan enkelt distribuera den på lätta VPS-planer tillsammans med andra applikationer.
Pluginutbyggbarhet
Utöka eKuiper med anpassade Go-, Python- eller portabla insticksmoduler för att lägga till proprietära källor, mottagare och SQL-funktioner anpassade för din arbetsbelastning.
Varför köra eKuiper på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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