Bionic GPT är en öppen källkods- och lokal ersättning för ChatGPT, utformad för organisationer som behöver generativ AI samtidigt som data hålls strikt konfidentiell. Byggd kring en högpresterande Rust-kärna kombinerar den ett välbekant gränssnitt i ChatGPT-stil med företagsfunktioner som teamarbetsytor, rollbaserad åtkomstkontroll, granskningsloggar och agentiska RAG-pipelines (Retrieval-Augmented Generation) för alla dokumentformat.

Genom att själv hosta Bionic GPT på din VPS behåller du prompter, chatthistorik, inbäddningar och uppladdade dokument inom den infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per användare eller datadelning med tredje part. Plattformen ansluter till vilken OpenAI-kompatibel modell som helst — lokala Ollama-instanser eller fjärrleverantörer — och inkluderar PostgreSQL med pgvector för semantisk sökning samt en dedikerad RAG-motor för dokumentintag och generering av inbäddningar.