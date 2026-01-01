Installera Bionic GPT med en klicksinstallation.
Självhostat, lokalt installerat ChatGPT-alternativ med teamchatt, RAG-drivna assistenter och rollbaserad åtkomstkontroll för företag.
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Vad du kan bygga med Bionic GPT
Bionic GPT är en öppen källkods- och lokal ersättning för ChatGPT, utformad för organisationer som behöver generativ AI samtidigt som data hålls strikt konfidentiell. Byggd kring en högpresterande Rust-kärna kombinerar den ett välbekant gränssnitt i ChatGPT-stil med företagsfunktioner som teamarbetsytor, rollbaserad åtkomstkontroll, granskningsloggar och agentiska RAG-pipelines (Retrieval-Augmented Generation) för alla dokumentformat.
Genom att själv hosta Bionic GPT på din VPS behåller du prompter, chatthistorik, inbäddningar och uppladdade dokument inom den infrastruktur du kontrollerar, utan licensavgifter per användare eller datadelning med tredje part. Plattformen ansluter till vilken OpenAI-kompatibel modell som helst — lokala Ollama-instanser eller fjärrleverantörer — och inkluderar PostgreSQL med pgvector för semantisk sökning samt en dedikerad RAG-motor för dokumentintag och generering av inbäddningar.
Viktiga funktioner i Bionic GPT
Välbekant chattupplevelse
Ett polerat gränssnitt i ChatGPT-stil med chatthistorik och fullständiga teman gör att team kan använda verktyget utan omskolning, samtidigt som ett snabbt Rust-gränssnitt håller interaktionerna snabba och smidiga.
Agentiska RAG-assistenter
Skapa assistenter baserade på dina egna dokument — PDF, HTML, CSV, PPTX och mer — med kodfri chunking, inbäddningar och systemprompter konfigurerade via webbgränssnittet.
Team och RBAC
Organisera användare i isolerade teamarbetsytor, hantera åtkomst till funktioner via roller från er SSO, och tillämpa användningsgränser för token per roll för att rättvist dela modellkapacitet.
Använd valfri LLM
Anslut till lokala modeller via Ollama eller fjärrleverantörer med OpenAI-kompatibla API:er, och låt användare växla mellan modeller utan att lämna konversationen.
Inbyggd integritet
Dokument, inbäddningar och chatthistorik finns kvar i din VPS, med Postgres radnivåsäkerhet och minimala egenbyggda containrar som ger ett djupgående försvar.
Varför köra Bionic GPT på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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