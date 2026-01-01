File Browser är en lättviktig, öppen källkods webbfilhanterare som förvandlar vilken katalog som helst på din server till ett fullfjädrat filhanteringsgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst. Den stöder flera användare med konfigurerbara behörigheter, fildelning via offentliga länkar, dra-och-släpp-uppladdningar och en inbyggd kodredigerare – allt utan att kräva SSH- eller FTP-klienter.

Att själv hosta File Browser på din VPS håller filer privata och under din kontroll, låter dig säkert ge teammedlemmar eller klienter åtkomst till specifika kataloger utan att exponera serveruppgifter, och kräver minimala resurser så att den bekvämt kan köras tillsammans med dina andra applikationer.