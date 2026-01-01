Installera filbläddrare med ett klick
Lättviktig webbaserad filhanterare för att bläddra, ladda upp och hantera serverfiler direkt från din webbläsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med File Browser
File Browser är en lättviktig, öppen källkods webbfilhanterare som förvandlar vilken katalog som helst på din server till ett fullfjädrat filhanteringsgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst. Den stöder flera användare med konfigurerbara behörigheter, fildelning via offentliga länkar, dra-och-släpp-uppladdningar och en inbyggd kodredigerare – allt utan att kräva SSH- eller FTP-klienter.
Att själv hosta File Browser på din VPS håller filer privata och under din kontroll, låter dig säkert ge teammedlemmar eller klienter åtkomst till specifika kataloger utan att exponera serveruppgifter, och kräver minimala resurser så att den bekvämt kan köras tillsammans med dina andra applikationer.
Viktiga funktioner i File Browser
Fleranvändarbehörigheter
Skapa användarkonton med detaljerad katalogåtkomst och rollbaserade behörigheter, så att varje person endast ser och ändrar de filer de behöver.
Dra och släpp-uppladdningar
Ladda upp enskilda filer, flera filer eller hela mappar direkt från webbläsaren med förloppsspårning i realtid — du behöver ingen FTP-klient.
Inbyggd kodredigerare
Redigera konfigurationsfiler, skript och textfiler direkt i webbläsaren utan att byta till en separat SSH-session eller textredigerare.
Publika delningslänkar
Generera delbara nedladdningslänkar för filer eller mappar, så att du kan skicka innehåll till externa mottagare utan att ge dem serveråtkomst.
Arkivhantering
Skapa och packa upp ZIP- och TAR-arkiv direkt via webbgränssnittet, vilket förenklar massöverföringar och säkerhetskopiering av filer.
Varför köra File Browser på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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