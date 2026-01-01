FreshRSS är en gratis, självhostad RSS- och Atom-flödesaggregator som samlar alla dina informationskällor i ett enda, snabbt läsgränssnitt. Den är byggd med PHP och kräver minimala resurser, och stöder fleranvändarinstallationer, omfattande kortkommandon, avancerad filtrering och hämtning av hela artikelinnehållet – så du behöver aldrig besöka varje källa individuellt. Den mobilanpassade designen och API-kompatibiliteten med tredjepartsläsare som Reeder och NetNewsWire gör den till en komplett ersättning för nedlagda tjänster som Google Reader.

Att själv hosta FreshRSS på din VPS innebär flödesuppdateringar dygnet runt oavsett din lokala internetanslutning, fullständig integritet över dina läsvanor, och ingen algoritm som bestämmer vad du ser. FreshRSS bevarar dina noggrant utvalda prenumerationer och läshistorik i permanent lagring, säkert över containeruppdateringar.