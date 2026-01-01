Installera FreshRSS med ettklicksinstallation.
Lättviktig självhostad RSS-flödesaggregator för att hantera alla dina favoritwebbplatser och nyhetskällor på ett ställe.
Välj en VPS-prenumeration för FreshRSS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FreshRSS
FreshRSS är en gratis, självhostad RSS- och Atom-flödesaggregator som samlar alla dina informationskällor i ett enda, snabbt läsgränssnitt. Den är byggd med PHP och kräver minimala resurser, och stöder fleranvändarinstallationer, omfattande kortkommandon, avancerad filtrering och hämtning av hela artikelinnehållet – så du behöver aldrig besöka varje källa individuellt. Den mobilanpassade designen och API-kompatibiliteten med tredjepartsläsare som Reeder och NetNewsWire gör den till en komplett ersättning för nedlagda tjänster som Google Reader.
Att själv hosta FreshRSS på din VPS innebär flödesuppdateringar dygnet runt oavsett din lokala internetanslutning, fullständig integritet över dina läsvanor, och ingen algoritm som bestämmer vad du ser. FreshRSS bevarar dina noggrant utvalda prenumerationer och läshistorik i permanent lagring, säkert över containeruppdateringar.
Viktiga funktioner i FreshRSS
Fleranvändarstöd
Skapa separata konton med individuella prenumerationer och läspreferenser, vilket passar för familjer och team.
Avancerad filtrering
Filtrera artiklar efter nyckelord, författare eller anpassade regler och sök i alla flöden för att hitta allt innehåll direkt.
Tredjeparts läsar-API:er
Kompatibel med Fever och Google Reader API:er så att populära mobilappar som Reeder och Unread kan synkronisera med din instans.
Hämtning av hela artikeln
Hämta komplett artikelinnehåll för flöden som endast publicerar sammanfattningar, så att allt förblir läsbart inom ett och samma gränssnitt.
OPML import och export
Migrera dina prenumerationer från vilken flödesläsare som helst med standard-OPML-filer, utan att du behöver mata in något manuellt igen.
Varför köra FreshRSS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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