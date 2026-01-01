Stump är en snabb medieserver med öppen källkod för serier, manga och e-böcker, utvecklad i Rust. Den organiserar dina EPUB-, PDF-, CBZ- och CBR-bibliotek i ett bläddringsbart webbgränssnitt med en inbyggd läsare, och tillhandahåller en OPDS-katalog så att alla kompatibla e-läsare eller appar kan strömma din samling direkt. Synkronisering med Kobo och KoReader håller läsframstegen synkroniserade mellan enheter utan att du behöver manuella bokmärken.

Att driva Stump på din egen VPS innebär att du får tillgång till hela ditt bibliotek från vilken enhet som helst, var som helst, utan att behöva ladda upp filer till en tredjeparts molntjänst. Servern, som är utvecklad i Rust, kräver minimala resurser, vilket gör den praktisk även för VPS-paket på instegsnivå.