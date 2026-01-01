Installera Stump med ettklicksinstallation.
Självhostad server för serieböcker, manga och e-böcker med OPDS-stöd, e-läsarsynkronisering och en inbyggd webbläsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Stump
Stump är en snabb medieserver med öppen källkod för serier, manga och e-böcker, utvecklad i Rust. Den organiserar dina EPUB-, PDF-, CBZ- och CBR-bibliotek i ett bläddringsbart webbgränssnitt med en inbyggd läsare, och tillhandahåller en OPDS-katalog så att alla kompatibla e-läsare eller appar kan strömma din samling direkt. Synkronisering med Kobo och KoReader håller läsframstegen synkroniserade mellan enheter utan att du behöver manuella bokmärken.
Att driva Stump på din egen VPS innebär att du får tillgång till hela ditt bibliotek från vilken enhet som helst, var som helst, utan att behöva ladda upp filer till en tredjeparts molntjänst. Servern, som är utvecklad i Rust, kräver minimala resurser, vilket gör den praktisk även för VPS-paket på instegsnivå.
Viktiga funktioner i Stump
Stöd för EPUB, PDF, CBZ/CBR
Läs serier, manga, PDF-filer och e-böcker direkt i webbläsaren med en responsiv inbyggd läsare optimerad för varje format.
OPDS-katalogstöd
Gör ditt bibliotek tillgängligt via OPDS och OPDS Page Streaming så att vilken som helst kompatibel app – Moon+ Reader, Kybook, Panels – kan bläddra och streama din samling.
Kobo och KoReader-synk
Synkronisera läsframsteg och bokmärken med Kobo e-läsare och KoReader automatiskt, och håll din position konsekvent på alla enheter.
Granulär åtkomstkontroll
Hantera flera användarkonton med rollbaserade behörigheter och kontrollera vilka bibliotek varje användare kan komma åt samt vad de kan ändra.
Samlingar och läslistor
Organisera serier i samlingar och skapa ordnade läslistor för att vägleda läsare genom flervolymerserier eller crossover-berättelser.
Varför köra Stump på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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