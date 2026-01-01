Installera GIMP med ettklicksinstallation.
Professionell bildredigerare med öppen källkod, tillgänglig från vilken webbläsare som helst via ett fjärrskrivbordsgränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) är en gratis bildredigerare med öppen källkod och en funktionsuppsättning som är jämförbar med kommersiella verktyg. Den hanterar fotoretuschering, färgkorrigering, lagerbaserad komposition, digital målning och grafisk design i en och samma applikation. Denna mall kör GIMP i ett webbläsaråtkomligt skrivbord via KasmVNC, så du når din fullständiga redigeringsmiljö från vilken enhet som helst utan att installera något lokalt.
Att hosta GIMP på en VPS innebär att du alltid har tillgång till dina anpassade penslar, skript och projektfiler från vilken maskin som helst. Dedikerade CPU- och RAM-resurser hanterar stora arbetsytor och batch-exportjobb som skulle belasta en lokal enhet med låg specifikation.
Viktiga funktioner i GIMP
Webbläsarbaserad åtkomst
Få tillgång till en komplett GIMP-arbetsyta från vilken modern webbläsare som helst via KasmVNC – du behöver ingen lokal installation på någon enhet.
Avancerade retuscheringsverktyg
Professionell fotoretuschering, färgkorrigering, tonmappning och retuscheringsverktyg för fotografer och designers.
Lagersammansättning
Lagerbaserad redigering med masker, blandningslägen och gruppering för komplexa bildkompositioner.
Skriptbaserad automatisering
Skriptning med Script-Fu och Python-Fu automatiserar repetitiva uppgifter och möjliggör batchbearbetning av stora bildsamlingar.
Omfattande formatstöd
Öppna, redigera och exportera hundratals filformat inklusive PSD, TIFF, WebP och RAW utan konverteringsverktyg.
Varför köra GIMP på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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