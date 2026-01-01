GIMP (GNU Image Manipulation Program) är en gratis bildredigerare med öppen källkod och en funktionsuppsättning som är jämförbar med kommersiella verktyg. Den hanterar fotoretuschering, färgkorrigering, lagerbaserad komposition, digital målning och grafisk design i en och samma applikation. Denna mall kör GIMP i ett webbläsaråtkomligt skrivbord via KasmVNC, så du når din fullständiga redigeringsmiljö från vilken enhet som helst utan att installera något lokalt.

Att hosta GIMP på en VPS innebär att du alltid har tillgång till dina anpassade penslar, skript och projektfiler från vilken maskin som helst. Dedikerade CPU- och RAM-resurser hanterar stora arbetsytor och batch-exportjobb som skulle belasta en lokal enhet med låg specifikation.