Mongo Express är ett lättviktigt, öppen källkods webbgränssnitt för MongoDB byggt med Node.js och Bootstrap 5. Det låter dig ansluta till en MongoDB-instans och omedelbart börja bläddra i databaser, utforska samlingar, redigera dokument och köra frågor — allt från en webbläsarflik, utan att någon lokal databasklient behövs. Gränssnittet hanterar fullständiga CRUD-operationer över databaser, samlingar och enskilda dokument, och stöder hela utbudet av BSON-datatyper så att det visar och redigerar dokument korrekt.

Att självhosta Mongo Express tillsammans med din MongoDB-databas på en VPS håller båda tjänsterna på samma privata nätverk, så att internet aldrig får åtkomst till din databasport medan admin-gränssnittet förblir tillgängligt över HTTPS via Traefik.