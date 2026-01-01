Installera Mongo Express med ett klick.
Webbaserat administrationsgränssnitt för MongoDB som låter dig bläddra, redigera och hantera databaser via en webbläsare.
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Vad du kan bygga med Mongo Express
Mongo Express är ett lättviktigt, öppen källkods webbgränssnitt för MongoDB byggt med Node.js och Bootstrap 5. Det låter dig ansluta till en MongoDB-instans och omedelbart börja bläddra i databaser, utforska samlingar, redigera dokument och köra frågor — allt från en webbläsarflik, utan att någon lokal databasklient behövs. Gränssnittet hanterar fullständiga CRUD-operationer över databaser, samlingar och enskilda dokument, och stöder hela utbudet av BSON-datatyper så att det visar och redigerar dokument korrekt.
Att självhosta Mongo Express tillsammans med din MongoDB-databas på en VPS håller båda tjänsterna på samma privata nätverk, så att internet aldrig får åtkomst till din databasport medan admin-gränssnittet förblir tillgängligt över HTTPS via Traefik.
Viktiga funktioner i Mongo Express
Fullständiga CRUD-operationer
Skapa, läsa, uppdatera och radera databaser, samlingar och dokument via ett rent webbläsargränssnitt utan att skriva några shell-kommandon.
Infogad dokumentredigerare
Redigera dokument direkt i användargränssnittet med fullständigt stöd för BSON-typer, som korrekt hanterar värden som ObjectId, Date och NumberLong.
Samlingsimport och -export
Importera och exportera samlingsdata i JSON-format för migreringar, säkerhetskopior eller för att dela datamängdsögonblicksbilder mellan miljöer.
Indexhantering
Visa, skapa och ta bort index på valfri samling för att förstå och optimera frågeprestanda utan att lämna webbläsaren.
GridFS filhantering
Bläddra och hantera stora filer lagrade i MongoDB GridFS-behållare direkt via användargränssnittet.
Varför köra Mongo Express på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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