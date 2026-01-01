TimeTagger är en webbaserad tidspårare med öppen källkod, byggd kring en interaktiv tidslinje och ett taggbaserat arbetsflöde snarare än strikta projekthierarkier. Designad för frilansare, konsulter och privatpersoner som fakturerar per timme, ersätter den klumpig tidrapporteringsprogramvara med ett snabbt, tangentbordsvänligt användargränssnitt som fungerar i alla moderna webbläsare och synkroniseras mellan enheter.

Att självhosta TimeTagger på din egen VPS håller varje registrerad minut, kundtagg och fakturaexport under din kontroll — ingen tredjeparts-SaaS som håller din faktureringshistorik som gisslan, inga avgifter per användare och ingen risk att ett konto stängs under en hektisk vecka.