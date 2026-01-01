Installera TimeTagger med enklicksinstallation.
Integritetsfokuserad personlig tidsspårare med en interaktiv tidslinje, taggar, rapporter och ett inbyggt Pomodoro-arbetsflöde.
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med TimeTagger
TimeTagger är en webbaserad tidspårare med öppen källkod, byggd kring en interaktiv tidslinje och ett taggbaserat arbetsflöde snarare än strikta projekthierarkier. Designad för frilansare, konsulter och privatpersoner som fakturerar per timme, ersätter den klumpig tidrapporteringsprogramvara med ett snabbt, tangentbordsvänligt användargränssnitt som fungerar i alla moderna webbläsare och synkroniseras mellan enheter.
Att självhosta TimeTagger på din egen VPS håller varje registrerad minut, kundtagg och fakturaexport under din kontroll — ingen tredjeparts-SaaS som håller din faktureringshistorik som gisslan, inga avgifter per användare och ingen risk att ett konto stängs under en hektisk vecka.
Viktiga funktioner i TimeTagger
Interaktiv tidslinje
Visualisera din dag på en zoombar tidslinje där du kan dra, ändra storlek på och dela poster för att matcha exakt hur arbetet utfördes.
Taggbaserad spårning
Undvik stela projektträd och märk arbete med fria taggar, så att samma post kan tillhöra en klient, en uppgift och en faktureringskod samtidigt.
PDF- och CSV-rapporter
Generera filtrerade rapporter efter tagg, period eller mål och exportera dem som PDF eller CSV för fakturering, bokföring och teamuppdateringar.
Mål och Pomodoro
Ställ in dagliga, veckovisa eller månatliga timmål och kör fokuserade Pomodoro-sessioner direkt i spåraren – inga extra appar behövs.
Enhetsövergripande synkronisering
Hantera från datorn, surfplattan eller telefonen via det responsiva webbgränssnittet, och alla ändringar synkroniseras automatiskt tillbaka till din egenhostade server.
Integritet genom design
Alla poster lagras i en lokal SQLite-databas på din VPS, så kundnamn, timmar och faktureringsdata når aldrig en tredjeparts molntjänst.
Varför köra TimeTagger på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
Kontrollerar...
Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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