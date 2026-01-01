Installera Tinode med installation med ett klick.
Öppen källkodsplattform för snabbmeddelanden med mobil- och webbklienter, realtidschatt och stöd för end-to-end-kryptering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Tinode
Tinode är en helt öppen källkodsbaserad plattform för snabbmeddelanden som levererar en komplett stack — en Go-serverbackend, officiella klienter för webb, iOS, Android och desktop, samt ett gRPC API för anpassade integrationer. Den stöder en-till-en- och gruppmeddelanden, skrivindikatorer, läskvitton, filbilagor och valfri end-to-end-kryptering, vilket för funktionerna från kommersiella meddelandeplattformar till infrastruktur du äger.
Att själv hosta Tinode på en VPS innebär att dina konversationer, användardata och filöverföringar aldrig kommer i kontakt med en tredjepartsmeddelandetjänst. Använd den inbyggda webbklienten direkt efter driftsättning eller anslut dina egna mobil- och webbappar via gRPC- eller REST-API:et.
Viktiga funktioner i Tinode
Meddelanden i realtid
Levererar snabbmeddelanden med skrivindikatorer, läskvitton och meddelandereaktioner över webb-, iOS-, Android- och skrivbordsklienter samtidigt.
Gruppchattar och kanaler
Skapa gruppkonversationer med konfigurerbart medlemskap, roller och behörigheter för team och gemenskaper av alla storlekar.
End-to-end-kryptering
Valfri E2E-kryptering håller meddelandeinnehållet privat — oläsligt för servern och alla mellanhänder, även dina egna.
Fil- och mediedelning
Dela bilder, filer och bilagor direkt i konversationer, lagrade på ditt eget filsystem eller en S3-kompatibel bucket.
Video- och röstsamtal
Inbyggt WebRTC-stöd möjliggör video- och röstsamtal direkt i chattgränssnittet utan att behöva byta till en separat app.
gRPC och REST API
Fullständiga gRPC- och REST-API:er låter dig bädda in Tinodes meddelandefunktioner i anpassade appar eller integrera det med befintliga arbetsflöden.
Varför köra Tinode på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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