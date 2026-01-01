Tinode är en helt öppen källkodsbaserad plattform för snabbmeddelanden som levererar en komplett stack — en Go-serverbackend, officiella klienter för webb, iOS, Android och desktop, samt ett gRPC API för anpassade integrationer. Den stöder en-till-en- och gruppmeddelanden, skrivindikatorer, läskvitton, filbilagor och valfri end-to-end-kryptering, vilket för funktionerna från kommersiella meddelandeplattformar till infrastruktur du äger.

Att själv hosta Tinode på en VPS innebär att dina konversationer, användardata och filöverföringar aldrig kommer i kontakt med en tredjepartsmeddelandetjänst. Använd den inbyggda webbklienten direkt efter driftsättning eller anslut dina egna mobil- och webbappar via gRPC- eller REST-API:et.