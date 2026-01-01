COPS (Calibre OPDS PHP Server) är ett snabbt, skrivskyddat alternativ till den inbyggda Calibre-innehållsservern. Den exponerar ett befintligt Calibre-bibliotek — den standardiserade filen metadata.db — genom ett enkelt HTML-gränssnitt för webbläsare och ett OPDS-flöde för e-boksläsare som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko och Marvin. Eftersom den körs på ren PHP utan egen databas förblir den responsiv på blygsam hårdvara och startar på några sekunder.

Att själv hosta COPS på en VPS ger mobila e-boksläsare en snabb katalogslutpunkt utan att behöva ha en Calibre-skrivbordsinstans igång, och fungerar naturligt tillsammans med Calibre-Web för användare som vill ha en skrivskyddad offentlig katalog separat från deras fullständiga hanteringsgränssnitt.