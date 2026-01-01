Installera COPS med ett klick.
Lätt PHP OPDS- och HTML-server för ditt Calibre e-boksbibliotek, optimerad för webbhotell och resursfattiga installationer.
Välj en VPS-prenumeration för COPS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) är ett snabbt, skrivskyddat alternativ till den inbyggda Calibre-innehållsservern. Den exponerar ett befintligt Calibre-bibliotek — den standardiserade filen
metadata.db — genom ett enkelt HTML-gränssnitt för webbläsare och ett OPDS-flöde för e-boksläsare som Moon+ Reader, KyBook, Aldiko och Marvin. Eftersom den körs på ren PHP utan egen databas förblir den responsiv på blygsam hårdvara och startar på några sekunder.
Att själv hosta COPS på en VPS ger mobila e-boksläsare en snabb katalogslutpunkt utan att behöva ha en Calibre-skrivbordsinstans igång, och fungerar naturligt tillsammans med Calibre-Web för användare som vill ha en skrivskyddad offentlig katalog separat från deras fullständiga hanteringsgränssnitt.
Viktiga funktioner i COPS
Inbyggt OPDS-flöde
Inbyggd OPDS 1.1-katalog så att mobilappar för läsning kan bläddra, söka och ladda ner från ditt Calibre-bibliotek direkt.
Läser Calibre metadata.db
Pekar direkt på samma SQLite-databas som Calibre använder – ingen import, inget dublettbibliotek, inget synkroniseringssteg.
Lättviktsfotavtryck
Ren PHP utan extern databas, så det förblir snabbt på små VPS-planer och hanterar bibliotek med tusentals titlar.
Läsare i webbläsaren
Läser EPUB-filer direkt i webbläsaren via Monocle, så att användare kan provläsa böcker utan att ladda ner dem först.
Anpassade teman och konfiguration
Justerbar per instans via
local.php — välj ett tema, ställ in sidstorlek, begränsa åtkomst, eller exponera flera databaser samtidigt.
Varför köra COPS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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