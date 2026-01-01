Phoenix är en plattform för AI-observerbarhet med öppen källkod, byggd av Arize AI för team som utvecklar applikationer med stora språkmodeller, agenter och hämtningspipelines. Den fångar varje spår som din applikation producerar genom standardiserad OpenTelemetry-instrumentering, och visar latens, tokenanvändning och svarskvalitet så att ingenjörer kan upptäcka regressioner innan de når kunderna. Med färdiga integrationer för LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic och de flesta andra AI-ramverk, passar Phoenix in i befintliga pipelines utan kodomskrivningar.

Att självhosta Phoenix på din egen VPS håller prompter, modellutdata och hämtningskontext på infrastruktur du kontrollerar. Det finns inga avgifter per spår eller begränsningar för datalagring – lagra så mycket telemetri som din disk tillåter.