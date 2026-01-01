Distribuera Phoenix med ett klick.
Öppen källkods AI-observerbarhetsplattform för spårning, utvärdering och övervakning av LLM-applikationer och AI-agenter i produktion.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Phoenix
Phoenix är en plattform för AI-observerbarhet med öppen källkod, byggd av Arize AI för team som utvecklar applikationer med stora språkmodeller, agenter och hämtningspipelines. Den fångar varje spår som din applikation producerar genom standardiserad OpenTelemetry-instrumentering, och visar latens, tokenanvändning och svarskvalitet så att ingenjörer kan upptäcka regressioner innan de når kunderna. Med färdiga integrationer för LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic och de flesta andra AI-ramverk, passar Phoenix in i befintliga pipelines utan kodomskrivningar.
Att självhosta Phoenix på din egen VPS håller prompter, modellutdata och hämtningskontext på infrastruktur du kontrollerar. Det finns inga avgifter per spår eller begränsningar för datalagring – lagra så mycket telemetri som din disk tillåter.
Viktiga funktioner i Phoenix
OpenTelemetry spårning
Fånga hela exekveringsträdet för varje LLM-anrop, verktygsanrop och hämtningssteg med standardprotokollet OTLP.
Utvärderingsramverk
Kör LLM-som-domare och kodbaserade bedömare på dataset för att bedöma svarskvalitet och upptäcka regressioner innan driftsättning.
Promptlekplats
Iterera på prompter sida vid sida över modeller och parametrar utan att röra applikationskoden eller driftsätta om.
Ramverksintegrationer
Drop-in-instrumentering för LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock och Vertex AI.
Datasetexperiment
Bygg datauppsättningar från produktionsspår och spela upp dem igen mot nya prompt- eller modellversioner för att jämföra utdata.
Inbäddningsanalys
Granska hämtningskvaliteten med inbäddningsvisualiseringar som synliggör avvikelser, kluster och resultat med låg relevans.
Varför köra Phoenix på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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