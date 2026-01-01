REDAXO är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod i PHP, byggt sedan 2004, som ger utvecklare full kontroll över webbplatsens utdata. Till skillnad från åsiktsstyrda CMS som tvingar fram en fast HTML-struktur, låter REDAXO dig skapa anpassade moduler som exakt definierar hur innehåll matas in och renderas – från minimala landningssidor till stora flerspråkiga portaler.

Att själv hosta REDAXO på din egen VPS innebär att du äger ditt innehåll, din data och dina anpassningar utan plattformsavgifter eller leverantörsbegränsningar. Denna mall kombinerar REDAXO med MariaDB 10.11 och installerar automatiskt CMS:et vid första start, så att du kan logga in på adminpanelen och börja bygga omedelbart.