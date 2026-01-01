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Flexibel PHP CMS med öppen källkod som ger utvecklare full kontroll över webbplatsens utdatakod för både enkla webbplatser och komplexa portaler.

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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med REDAXO

REDAXO är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod i PHP, byggt sedan 2004, som ger utvecklare full kontroll över webbplatsens utdata. Till skillnad från åsiktsstyrda CMS som tvingar fram en fast HTML-struktur, låter REDAXO dig skapa anpassade moduler som exakt definierar hur innehåll matas in och renderas – från minimala landningssidor till stora flerspråkiga portaler.

Att själv hosta REDAXO på din egen VPS innebär att du äger ditt innehåll, din data och dina anpassningar utan plattformsavgifter eller leverantörsbegränsningar. Denna mall kombinerar REDAXO med MariaDB 10.11 och installerar automatiskt CMS:et vid första start, så att du kan logga in på adminpanelen och börja bygga omedelbart.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i REDAXO

Anpassade innehållsmoduler

Bygg återanvändbara innehållsmoduler som kontrollerar exakt hur redaktörer matar in data och som återger den datan i HTML — utan att binda sig till ett ramverk.

Fullständig utdatakontroll

REDAXO ställer inga strukturella krav på din markup, och låter utvecklare producera ren, semantisk HTML skräddarsydd för varje projekt.

Flerspråksstöd

Hantera innehåll på flera språk med inbyggt clang-stöd, vilket gör REDAXO till ett naturligt val för internationella och regionala webbplatser.

Tilläggsekosystem

Utöka REDAXO genom ett rikt ekosystem av community-tillägg som täcker mediehantering, SEO, formulär, autentisering och mer.

Flexibelt mallsystem

Definiera återanvändbara sidmallar och layouter i PHP, vilket ger frontend-utvecklare friheten att strukturera projekt som de själva önskar.

Varför köra REDAXO på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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