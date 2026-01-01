Installera REDAXO med en klicksinstallation.
Flexibel PHP CMS med öppen källkod som ger utvecklare full kontroll över webbplatsens utdatakod för både enkla webbplatser och komplexa portaler.
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Vad du kan bygga med REDAXO
REDAXO är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod i PHP, byggt sedan 2004, som ger utvecklare full kontroll över webbplatsens utdata. Till skillnad från åsiktsstyrda CMS som tvingar fram en fast HTML-struktur, låter REDAXO dig skapa anpassade moduler som exakt definierar hur innehåll matas in och renderas – från minimala landningssidor till stora flerspråkiga portaler.
Att själv hosta REDAXO på din egen VPS innebär att du äger ditt innehåll, din data och dina anpassningar utan plattformsavgifter eller leverantörsbegränsningar. Denna mall kombinerar REDAXO med MariaDB 10.11 och installerar automatiskt CMS:et vid första start, så att du kan logga in på adminpanelen och börja bygga omedelbart.
Viktiga funktioner i REDAXO
Anpassade innehållsmoduler
Bygg återanvändbara innehållsmoduler som kontrollerar exakt hur redaktörer matar in data och som återger den datan i HTML — utan att binda sig till ett ramverk.
Fullständig utdatakontroll
REDAXO ställer inga strukturella krav på din markup, och låter utvecklare producera ren, semantisk HTML skräddarsydd för varje projekt.
Flerspråksstöd
Hantera innehåll på flera språk med inbyggt clang-stöd, vilket gör REDAXO till ett naturligt val för internationella och regionala webbplatser.
Tilläggsekosystem
Utöka REDAXO genom ett rikt ekosystem av community-tillägg som täcker mediehantering, SEO, formulär, autentisering och mer.
Flexibelt mallsystem
Definiera återanvändbara sidmallar och layouter i PHP, vilket ger frontend-utvecklare friheten att strukturera projekt som de själva önskar.
Varför köra REDAXO på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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