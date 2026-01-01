Shelfmark är en självhostad webbapplikation som söker efter böcker och ljudböcker från flera källor samtidigt — inklusive webbkataloger, torrentindexerare, Usenet och IRC-kanaler — och levererar resultat till din lokala bibliotekshanterare. Den stöder fleranvändaråtkomst med ett inbyggt begäranssystem, så att hushållsmedlemmar kan bläddra och skicka nedladdningsförfrågningar utan att behöva separata konton för varje integration.

Shelfmark integreras med Calibre, Calibre-Web, Grimmory och Audiobookshelf för att lägga till nedladdade titlar direkt i ditt befintliga bibliotek. Shelfmark lagrar all konfiguration och historik i en enda SQLite-databas i konfigurationskatalogen — ingen extern databastjänst krävs.