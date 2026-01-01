Installera Shelfmark med ett klick.
Självhostad sökplattform för böcker och ljudböcker som hittar och laddar ner titlar från flera källor till ditt bibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Shelfmark
Shelfmark är en självhostad webbapplikation som söker efter böcker och ljudböcker från flera källor samtidigt — inklusive webbkataloger, torrentindexerare, Usenet och IRC-kanaler — och levererar resultat till din lokala bibliotekshanterare. Den stöder fleranvändaråtkomst med ett inbyggt begäranssystem, så att hushållsmedlemmar kan bläddra och skicka nedladdningsförfrågningar utan att behöva separata konton för varje integration.
Shelfmark integreras med Calibre, Calibre-Web, Grimmory och Audiobookshelf för att lägga till nedladdade titlar direkt i ditt befintliga bibliotek. Shelfmark lagrar all konfiguration och historik i en enda SQLite-databas i konfigurationskatalogen — ingen extern databastjänst krävs.
Viktiga funktioner i Shelfmark
Boksökning från flera källor
Sök webbkataloger, torrentindexerare, Usenet och IRC-kanaler samtidigt och jämför resultat från ett enda gränssnitt.
Integration av bibliotekshanterare
Anslut till Calibre, Calibre-Web, Grimmory eller Audiobookshelf för att dirigera nedladdade böcker direkt till ditt befintliga bibliotek.
Fleranvändarbegäransystem
Hushållsmedlemmar kan bläddra bland sökresultat och skicka in nedladdningsförfrågningar via sina egna konton utan direkt åtkomst till nedladdningsklienter.
Flexibel autentisering
Välj mellan ingen autentisering, inbyggda användarkonton, reverse proxy-huvuden eller OIDC för att uppfylla dina nätverkssäkerhetskrav.
Fristående driftsättning
SQLite lagrar all konfiguration och historik i konfigurationsvolymen – Shelfmark kräver ingen extern databastjänst för att köras.
Varför köra Shelfmark på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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