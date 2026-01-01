Installera TrailBase med en klicksinstallation.
Öppen källkod Firebase-alternativ med typsäkra API:er, realtidsprenumerationer, autentisering och administratörsgränssnitt i en enda körbar fil.
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Vad du kan bygga med TrailBase
TrailBase är ett Firebase-alternativ med sub-millisekundsrespons, som är en enda körbar fil och bygger på Rust, SQLite och Wasmtime. Den innehåller typsäkra REST- och realtids-API:er, JWT-baserad autentisering med OAuth2-leverantörer, en inbyggd WebAssembly-körtid för anpassad serverlogik och en förfinad administratörspanel i en enda binärfil — vilket innebär att en komplett backend levereras som en enda process utan någon extern databas att hantera.
Att själva hosta TrailBase på er egen VPS håller användarregister, applikationsdata och autentiseringstokens under er fulla kontroll, eliminerar BaaS-prissättning per förfrågan och ger er förutsägbar latens tack vare lokal SQLite-lagring. Klient-SDK:er för TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin och C# gör det enkelt att integrera med webb- och mobilappar.
Viktiga funktioner i TrailBase
Typsäkra API:er
Definiera samlingar i admin-gränssnittet och TrailBase genererar automatiskt typsäkra REST-slutpunkter med JSON Schema, vilket eliminerar bräcklig, handskriven CRUD-kod.
Realtidsprenumerationer
Push-baserade realtids-API:er låter klienter prenumerera på poständringar och hålla sig synkroniserade utan polling, vilket är perfekt för samarbets- och liveuppdaterande appar.
WebAssembly-körtid
Kör anpassad serverlogik skriven i JavaScript, Rust eller Go som sandlådeskyddade WASM-komponenter, utan att behöva bygga om eller starta om servern.
Inbyggd autentisering
Registrering med e-post och lösenord samt OAuth2-leverantörer som Google och Discord fungerar direkt med JWT och uppdateringstokens – ingen separat identitetstjänst krävs.
Adminpanel
Ett paketerat webbgränssnitt låter dig hantera tabeller, bläddra bland poster, konfigurera autentisering och granska loggar utan att skriva SQL- eller REST-anrop för hand.
Singel binärfil på SQLite
En Rust-körbar fil driver allt, med SQLite i grunden, vilket gör att driftsättningar förblir enkla och frågor snabba utan en separat databasserver.
Varför köra TrailBase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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