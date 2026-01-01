TrailBase är ett Firebase-alternativ med sub-millisekundsrespons, som är en enda körbar fil och bygger på Rust, SQLite och Wasmtime. Den innehåller typsäkra REST- och realtids-API:er, JWT-baserad autentisering med OAuth2-leverantörer, en inbyggd WebAssembly-körtid för anpassad serverlogik och en förfinad administratörspanel i en enda binärfil — vilket innebär att en komplett backend levereras som en enda process utan någon extern databas att hantera.

Att själva hosta TrailBase på er egen VPS håller användarregister, applikationsdata och autentiseringstokens under er fulla kontroll, eliminerar BaaS-prissättning per förfrågan och ger er förutsägbar latens tack vare lokal SQLite-lagring. Klient-SDK:er för TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin och C# gör det enkelt att integrera med webb- och mobilappar.