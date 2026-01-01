Upp till 69 % rabatt på DVinyl

Distribuera DVinyl med ett klick.

Självhostad samlingshanterare som katalogiserar och värderar vinyl, CD-skivor, böcker, filmer och tv-spel i ett enda bibliotek.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Distribuera DVinyl med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med DVinyl

DVinyl är en programvara för samlingshantering med öppen källkod, byggd för entusiaster av fysiska medier som vill ha en enda, anpassningsbar plats för sina vinylskivor, CD-skivor, kassetter, böcker, serietidningar, Blu-rays, DVD-skivor och videospel. Den hämtar omfattande metadata och omslagsbilder från Discogs, Hardcover, TMDB och IGDB, och uppskattar sedan marknadsvärdet för musiksläpp så att samlare kan spåra vad deras hyllor faktiskt är värda.

Att själv hosta DVinyl på din egen VPS håller din fullständiga samlingsinventering, platstaggar och önskelistedata under din kontroll, istället för att vara låst i en tredjepartsapp eller ett kalkylblad. Den medföljande MongoDB-databasen säkerställer att din katalog består över uppdateringar, och ett privat autentiseringssystem låter dig bläddra ensam eller dela en skrivskyddad vy med vänner.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i DVinyl

Flerformatsbibliotek

Katalogisera vinyl, CD-skivor, kassetter, böcker, serietidningar, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och TV-spel sida vid sida i en enhetlig samling istället för att jonglera med separata appar.

Discogs marknadsvärdering

Hämta marknadsuppskattningar i realtid för låga, medelhöga och höga värden från Discogs så att du alltid vet vad din musiksamling är värd på andrahandsmarknaden.

Discogs-import med ett klick

Importera en hel befintlig Discogs-samling med ett enda klick eller lägg till nya objekt med utgåve-ID utan att skriva om artist-, skivbolags- eller spårdata.

Anpassningsbar översikt

Bygg din hemvy med modulära statistikwidgetar, konfigurerbara navigeringsgenvägar och visuella teman per kategori som matchar hur du surfar.

Fysisk platspårning

Märk där varje föremål finns på dina hyllor, i förvaring eller utlånat, så att du kan hitta en specifik post eller bok utan att gräva igenom hela samlingen.

Önskelista och delning

Spåra framtida fynd i en dedikerad önskelista och exponera din katalog genom inbyggd autentisering för privat surfning eller skrivskyddad delning.

Varför köra DVinyl på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

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