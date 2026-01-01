DVinyl är en programvara för samlingshantering med öppen källkod, byggd för entusiaster av fysiska medier som vill ha en enda, anpassningsbar plats för sina vinylskivor, CD-skivor, kassetter, böcker, serietidningar, Blu-rays, DVD-skivor och videospel. Den hämtar omfattande metadata och omslagsbilder från Discogs, Hardcover, TMDB och IGDB, och uppskattar sedan marknadsvärdet för musiksläpp så att samlare kan spåra vad deras hyllor faktiskt är värda.

Att själv hosta DVinyl på din egen VPS håller din fullständiga samlingsinventering, platstaggar och önskelistedata under din kontroll, istället för att vara låst i en tredjepartsapp eller ett kalkylblad. Den medföljande MongoDB-databasen säkerställer att din katalog består över uppdateringar, och ett privat autentiseringssystem låter dig bläddra ensam eller dela en skrivskyddad vy med vänner.