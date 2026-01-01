Distribuera DVinyl med ett klick.
Självhostad samlingshanterare som katalogiserar och värderar vinyl, CD-skivor, böcker, filmer och tv-spel i ett enda bibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DVinyl
DVinyl är en programvara för samlingshantering med öppen källkod, byggd för entusiaster av fysiska medier som vill ha en enda, anpassningsbar plats för sina vinylskivor, CD-skivor, kassetter, böcker, serietidningar, Blu-rays, DVD-skivor och videospel. Den hämtar omfattande metadata och omslagsbilder från Discogs, Hardcover, TMDB och IGDB, och uppskattar sedan marknadsvärdet för musiksläpp så att samlare kan spåra vad deras hyllor faktiskt är värda.
Att själv hosta DVinyl på din egen VPS håller din fullständiga samlingsinventering, platstaggar och önskelistedata under din kontroll, istället för att vara låst i en tredjepartsapp eller ett kalkylblad. Den medföljande MongoDB-databasen säkerställer att din katalog består över uppdateringar, och ett privat autentiseringssystem låter dig bläddra ensam eller dela en skrivskyddad vy med vänner.
Viktiga funktioner i DVinyl
Flerformatsbibliotek
Katalogisera vinyl, CD-skivor, kassetter, böcker, serietidningar, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och TV-spel sida vid sida i en enhetlig samling istället för att jonglera med separata appar.
Discogs marknadsvärdering
Hämta marknadsuppskattningar i realtid för låga, medelhöga och höga värden från Discogs så att du alltid vet vad din musiksamling är värd på andrahandsmarknaden.
Discogs-import med ett klick
Importera en hel befintlig Discogs-samling med ett enda klick eller lägg till nya objekt med utgåve-ID utan att skriva om artist-, skivbolags- eller spårdata.
Anpassningsbar översikt
Bygg din hemvy med modulära statistikwidgetar, konfigurerbara navigeringsgenvägar och visuella teman per kategori som matchar hur du surfar.
Fysisk platspårning
Märk där varje föremål finns på dina hyllor, i förvaring eller utlånat, så att du kan hitta en specifik post eller bok utan att gräva igenom hela samlingen.
Önskelista och delning
Spåra framtida fynd i en dedikerad önskelista och exponera din katalog genom inbyggd autentisering för privat surfning eller skrivskyddad delning.
Varför köra DVinyl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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