M3DB är en distribuerad tidsseriedatabas med öppen källkod som ursprungligen byggdes på Uber för att ta emot, lagra och fråga miljarder mätvärden per sekund över tusentals värdar. Den kombinerar en inbäddad etcd-stödd koordinator med en högkomprimerande TSDB-motor som är specialbyggd för övervakningsarbetsbelastningar, och exponerar ett Prometheus-kompatibelt fjärrläsnings- och fjärrskrivnings-API plus PromQL-frågor via m3coordinator på port 7201.

Att själv hosta M3DB på din egen VPS ger dig långsiktig, kostnadseffektiv lagring för Prometheus- och Graphite-mätvärden, full kontroll över namnutrymmen och replikering, och en enda binärfil som kan skalas från en enskild nod till ett globalt kluster med flera zoner när dina data växer.