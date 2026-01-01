Distribuera M3DB med en klicksinstallation.
En distribuerad tidsseriedatabas och fjärrlagringsbackend för Prometheus som Uber utvecklade för att hantera mätvärden i planetskala.
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Vad du kan bygga med M3DB
M3DB är en distribuerad tidsseriedatabas med öppen källkod som ursprungligen byggdes på Uber för att ta emot, lagra och fråga miljarder mätvärden per sekund över tusentals värdar. Den kombinerar en inbäddad etcd-stödd koordinator med en högkomprimerande TSDB-motor som är specialbyggd för övervakningsarbetsbelastningar, och exponerar ett Prometheus-kompatibelt fjärrläsnings- och fjärrskrivnings-API plus PromQL-frågor via m3coordinator på port 7201.
Att själv hosta M3DB på din egen VPS ger dig långsiktig, kostnadseffektiv lagring för Prometheus- och Graphite-mätvärden, full kontroll över namnutrymmen och replikering, och en enda binärfil som kan skalas från en enskild nod till ett globalt kluster med flera zoner när dina data växer.
Viktiga funktioner i M3DB
Prometheus fjärrlagring
Använd M3DB som en drop-in långtidsbackend för Prometheus via fjärrläsning och fjärrskrivning, och behåll år av mätvärden utan sampling.
PromQL frågemotor
Fråga lagrade mätvärden med inbyggd PromQL via m3coordinator, vilket gör M3DB kompatibelt med Grafana och befintliga Prometheus-instrumentpaneler.
Högkomprimerad TSDB
En specialbyggd kolumnlagringsmotor med komprimering i Gorilla-stil håller diskanvändningen låg även vid miljontals aktiva tidsserier.
Konfigurerbara namnrymder
Definiera flera namnrymder med oberoende lagringsperioder, blockstorlekar och upplösning för att balansera snabba frågor mot långsiktiga lagringskostnader.
Inbäddad etcd
Enkelnodsavbildningen innehåller inbäddad etcd för klustertopologi och placering, vilket eliminerar behovet av en extern koordineringstjänst.
Grafitintag
Inbyggd Graphite Carbon-inmatning låter team konsolidera Graphite- och Prometheus-mätvärden i ett lagringslager med ett enhetligt fråge-API.
Varför köra M3DB på Hostinger
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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