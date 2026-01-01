Manticore Search är en kraftfull databas med öppen källkod, byggd specifikt för sökning. Den skapades 2017 som en fortsättning på Sphinx Search-projektet och kombinerar fulltextsökning, vektorsökning och realtidsanalys i en enda motor – tillgänglig via det välkända MySQL-protokollet eller ett JSON HTTP API.

Till skillnad från Elasticsearch är Manticore skrivet i C++ och kräver minimala resurser samtidigt som det levererar utmärkt frågeprestanda över miljarder dokument. Självhosting på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din sökinfrastruktur – inga avgifter per fråga, ingen leverantörslåsning och ingen JVM-overhead.