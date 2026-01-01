Installera Manticore Search med en klicksinstallation
Högpresterande sökdatabas med öppen källkod, med fulltextsökning, vektorsökning och stöd för MySQL-protokoll.
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Vad du kan bygga med Manticore Search
Manticore Search är en kraftfull databas med öppen källkod, byggd specifikt för sökning. Den skapades 2017 som en fortsättning på Sphinx Search-projektet och kombinerar fulltextsökning, vektorsökning och realtidsanalys i en enda motor – tillgänglig via det välkända MySQL-protokollet eller ett JSON HTTP API.
Till skillnad från Elasticsearch är Manticore skrivet i C++ och kräver minimala resurser samtidigt som det levererar utmärkt frågeprestanda över miljarder dokument. Självhosting på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din sökinfrastruktur – inga avgifter per fråga, ingen leverantörslåsning och ingen JVM-overhead.
Viktiga funktioner i Manticore Search
Fulltextsökning
20+ sökoperatorer inklusive fuzzy matchning, stemming och lemmatisering för exakt fulltextsökning över stora dokumentsamlingar.
MySQL-kompatibel
Anslut med valfri MySQL-klient, ORM eller BI-verktyg — du behöver inget nytt SDK, och befintliga MySQL-baserade verktyg fungerar omedelbart.
Vektorsökning
Inbyggt HNSW-vektorindex möjliggör semantisk likhetssökning och hybridfrågor med nyckelord och vektorer utan en separat vektordatabas.
Indexering i realtid
Dokument blir sökbara omedelbart vid infogning utan fördröjning för ombyggnad av index, vilket håller resultaten aktuella i snabbrörliga datamängder.
Kolumnlagring
Kolumnformat påskyndar analyser, aggregeringar och facetterad sökning över stora datamängder med låg minnesanvändning.
Varför köra Manticore Search på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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