SeaweedFS är ett distribuerat filsystem med öppen källkod och över 24 000 GitHub-stjärnor, optimerat för att effektivt lagra och hämta stora mängder filer. Med ett inbyggt S3-kompatibelt API fungerar det som en direkt ersättning för Amazon S3 i självhostade miljöer — alla verktyg eller SDK:er som är byggda för S3 fungerar med SeaweedFS utan kodändringar.

Att själv hosta objektlagring på er VPS eliminerar kostnader per förfrågan och per GB från molnleverantörer, samtidigt som ni behåller full kontroll över data. SeaweedFS hanterar allt från små användaruppladdade bilder till stora videofiler och säkerhetskopieringsarkiv, med replikering och raderingskodning tillgängligt för dataskydd.