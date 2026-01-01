Installera SeaweedFS med ett klick.
Högpresterande distribuerat filsystem med S3 API-kompatibilitet för att lagra och leverera miljarder filer i stor skala.
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Vad du kan bygga med SeaweedFS
SeaweedFS är ett distribuerat filsystem med öppen källkod och över 24 000 GitHub-stjärnor, optimerat för att effektivt lagra och hämta stora mängder filer. Med ett inbyggt S3-kompatibelt API fungerar det som en direkt ersättning för Amazon S3 i självhostade miljöer — alla verktyg eller SDK:er som är byggda för S3 fungerar med SeaweedFS utan kodändringar.
Att själv hosta objektlagring på er VPS eliminerar kostnader per förfrågan och per GB från molnleverantörer, samtidigt som ni behåller full kontroll över data. SeaweedFS hanterar allt från små användaruppladdade bilder till stora videofiler och säkerhetskopieringsarkiv, med replikering och raderingskodning tillgängligt för dataskydd.
Viktiga funktioner i SeaweedFS
S3 API-kompatibilitet
Alla applikationer eller verktyg byggda för Amazon S3 ansluter till SeaweedFS utan modifiering, vilket möjliggör omedelbar integration med befintliga arbetsflöden.
Effektiv hantering av små filer
Optimerad lagringsmotor hanterar miljarder små filer effektivt — en vanlig svaghet hos traditionella filsystem och allmänna lagringsbakändar.
Datareplikering
Automatisk replikering över volymservrar ger redundans så att data förblir tillgänglig även om enskilda lagringsnoder fallerar.
Raderingskodning
Minskar lagringsöverhead jämfört med fullständig replikering samtidigt som det bibehåller dataintegritet för varma och kalla lagringsnivåer.
FUSE-monteringsstöd
Montera SeaweedFS som ett inbyggt filsystem på Linux-värdar, så att applikationer som förväntar sig standard POSIX-filåtkomst kan läsa och skriva direkt.
Varför köra SeaweedFS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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