Installera EmonCMS med ett klicks installation.
Öppen källkods webbapp för loggning och visualisering av energi-, temperatur- och miljösensordata över tid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med EmonCMS
EmonCMS är den öppen källkods-backend för OpenEnergyMonitor-projektet, som vi byggde specifikt för tidsseriedata om energi, temperatur och miljö. Till skillnad från allmänna kontrollpaneler har vi optimerat varje komponent – från inmatningsbearbetningspipelines till PHPFina- och PHPTimeSeries-lagringsmotorer – för år av högupplöst sensordata på blygsam hårdvara.
Att själv hosta EmonCMS på en VPS håller hushålls-, sol-, värmepumps- och IoT-mätningar helt under din kontroll, utan begränsningar per flöde eller molnprenumerationer. Den medföljande MQTT-brokern, MariaDB och Redis-stacken accepterar data från emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant och alla HTTP- eller MQTT-kapabla sensorer.
Viktiga funktioner i EmonCMS
Tidsserieflöden
Anpassade PHPFina- och PHPTimeSeries-motorer lagrar år av högupplösta sensoravläsningar mycket effektivare än en generell SQL-databas.
MQTT- och HTTP-indata
Ta emot data från emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, eller vilken enhet som helst som kan publicera MQTT eller anropa ett HTTP API.
Indatabearbetning
Kedja enhetskonverteringar, effekt-till-energi-ackumulatorer, hastighetsbegränsningar och virtuella flöden utan att skriva kod eller externa skript.
Instrumentpaneler och grafer
Dra-och-släpp-instrumentpanelredigerare med grafer med flera serier, mätare och stapeldiagram för visualisering av sensorer i realtid och historiskt.
Appar för energianvändning
Färdiga appar för solceller, värmepumpar, elfordon och hushållsförbrukning ger insikter utan manuell konfiguration.
REST API och exporter
Läs och skriv varje flöde via ett dokumenterat REST API och exportera rå CSV-data för offlineanalys eller säkerhetskopiering.
Varför köra EmonCMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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