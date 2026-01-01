EmonCMS är den öppen källkods-backend för OpenEnergyMonitor-projektet, som vi byggde specifikt för tidsseriedata om energi, temperatur och miljö. Till skillnad från allmänna kontrollpaneler har vi optimerat varje komponent – från inmatningsbearbetningspipelines till PHPFina- och PHPTimeSeries-lagringsmotorer – för år av högupplöst sensordata på blygsam hårdvara.

Att själv hosta EmonCMS på en VPS håller hushålls-, sol-, värmepumps- och IoT-mätningar helt under din kontroll, utan begränsningar per flöde eller molnprenumerationer. Den medföljande MQTT-brokern, MariaDB och Redis-stacken accepterar data från emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant och alla HTTP- eller MQTT-kapabla sensorer.