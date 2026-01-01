Installera Harness med ett klick.
En heltäckande utvecklarplattform som kombinerar Git-hosting, CI/CD-pipelines och molnbaserade utvecklingsmiljöer i ett enda verktyg.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Harness
Harness Open Source är en omfattande DevOps-plattform som förenar källkodshantering, automatiserade CI/CD-pipelines, hostade utvecklingsmiljöer (Gitspaces) och artefaktregister i en enda lösning. Som en vidareutveckling av Drone CI sträcker den sig bortom kontinuerlig integration för att leverera en komplett plattform för programvaruleverans under Apache 2.0-licensen.
Att själv hosta Harness på din VPS ger dig obegränsade byggminuter, artefaktlagring och teammedlemmar till en fast kostnad, med fullständigt ägande av källkod och pipeline-data. Ingen strypning, ingen prismodell per användare och ingen leverantörslåsning — bara en fullfjädrad DevOps-plattform som körs på hårdvara du kontrollerar.
Viktiga funktioner i Harness
Integrerad SCM
Hosta Git-repositorier med fullständiga arbetsflöden för commit, branch, merge och pull request, tillsammans med kodgranskning, branchskydd och skanning av hemligheter.
Produktionsklar CI/CD
Bygg, testa och driftsätt valfritt språk eller ramverk med containerbaserade pipeline-steg, hundratals återanvändbara mallar och migrering med ett klick från GitHub Actions, GitLab CI och CircleCI.
Gitspaces Dev-miljöer
Ge utvecklare omedelbart klara, förkonfigurerade molnutvecklingsmiljöer som kan nås från VS Code, JetBrains eller webbläsaren — vilket helt eliminerar installationstiden.
Artefaktregister
Lagra och proxya Docker-avbildningar, Helm-diagram och anpassade paket i ett inbyggt register med uppströms-cache för att påskynda byggen och minska externa beroenden.
Säkerhetsskanning
Upptäck automatiskt hemligheter och sårbarheter i kod och beroenden innan de når produktion, och säkerställ kvalitetsgrindar som en del av varje pipeline-körning.
Varför köra Harness på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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