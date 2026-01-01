Harness Open Source är en omfattande DevOps-plattform som förenar källkodshantering, automatiserade CI/CD-pipelines, hostade utvecklingsmiljöer (Gitspaces) och artefaktregister i en enda lösning. Som en vidareutveckling av Drone CI sträcker den sig bortom kontinuerlig integration för att leverera en komplett plattform för programvaruleverans under Apache 2.0-licensen.

Att själv hosta Harness på din VPS ger dig obegränsade byggminuter, artefaktlagring och teammedlemmar till en fast kostnad, med fullständigt ägande av källkod och pipeline-data. Ingen strypning, ingen prismodell per användare och ingen leverantörslåsning — bara en fullfjädrad DevOps-plattform som körs på hårdvara du kontrollerar.