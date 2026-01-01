Installera OpenEMR med en klicksinstallation.
Öppen källkod för elektroniska patientjournaler och system för hantering av medicinsk praktik som kliniker och vårdgivare över hela världen använder.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenEMR
OpenEMR är världens mest använda system för elektroniska patientjournaler (EHR) och medicinsk praktikhantering med öppen källkod. Utvecklat för små kliniker till stora vårdorganisationer, erbjuder det en komplett uppsättning verktyg för patientregistrering, klinisk dokumentation, schemaläggning, fakturering och rapportering – allt inom en enda egenhostad plattform.
Att egenhosta OpenEMR på din egen VPS ger dig full kontroll över känslig patientdata, vilket säkerställer efterlevnad av integritetsbestämmelser och att medicinska journaler finns på infrastruktur du äger. Utan licensavgifter per användare och med en aktiv global gemenskap är OpenEMR ett beprövat alternativ till dyra proprietära EHR-system.
Viktiga funktioner i OpenEMR
Patientjournalhantering
Lagra och hämta kompletta patientjournaler inklusive demografisk information, medicinsk historik, laboratorieresultat, recept och kliniska anteckningar i en strukturerad journal.
Tidsbokning
Hantera vårdgivarkalendrar, patientbokningar och återkommande besök med en multiresursschemaläggare som hanterar flera vårdgivare och platser.
Fakturering och kodning
Generera försäkringsanspråk med stöd för ICD-10- och CPT-kodning, spåra betalningar och hantera remitteringar för att minska administrativt arbete med fakturering.
Kliniskt beslutsstöd
Visa varningar för läkemedelsinteraktioner, allergivarningar och påminnelser om förebyggande vård vid vårdtillfället för att stödja säkrare kliniska beslut.
E-recept och laboratorier
Skicka recept elektroniskt till apotek och ta emot strukturerade labresultat direkt i patientjournaler utan manuell inmatning.
Varför köra OpenEMR på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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