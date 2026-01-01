OpenEMR är världens mest använda system för elektroniska patientjournaler (EHR) och medicinsk praktikhantering med öppen källkod. Utvecklat för små kliniker till stora vårdorganisationer, erbjuder det en komplett uppsättning verktyg för patientregistrering, klinisk dokumentation, schemaläggning, fakturering och rapportering – allt inom en enda egenhostad plattform.

Att egenhosta OpenEMR på din egen VPS ger dig full kontroll över känslig patientdata, vilket säkerställer efterlevnad av integritetsbestämmelser och att medicinska journaler finns på infrastruktur du äger. Utan licensavgifter per användare och med en aktiv global gemenskap är OpenEMR ett beprövat alternativ till dyra proprietära EHR-system.