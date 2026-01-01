Installera Collabora Online med ett klick
Självhostad kontorssvit online baserad på LibreOffice som låter team samredigera dokument, kalkylblad och presentationer i webbläsaren.
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Vad du kan bygga med Collabora Online
Collabora Online är en självhostad onlinekontorssvit baserad på LibreOffice-teknik som fungerar helt i webbläsaren. Team öppnar Word-, Excel- och PowerPoint-dokument direkt från en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells och samredigerar dem i realtid med levande markörer, kommentarer, spårade ändringar och omedelbara förhandsvisningar – du behöver ingen skrivbordsklient, inget Microsoft 365 eller Google Workspace.
Att själv hosta Collabora på din egen VPS håller varje dokument, kalkylblad och presentation på infrastruktur du kontrollerar. Kombinera det med en av fillagringsapparna i denna katalog för att ge ditt team en komplett lokal ersättning för molnkontorssviter, med full filformatskompatibilitet och inga användaravgifter.
Viktiga funktioner i Collabora Online
Realtidssamarbete
Flera användare redigerar samma Word-, Excel- eller PowerPoint-fil samtidigt med live-pekare, kommentarer och omedelbar synkronisering av ändringar.
Microsoft Office-kompatibilitet
Öppna och spara .docx-, .xlsx- och .pptx-filer utan konverteringsförlust tack vare LibreOffices inbyggda rendering av OOXML-format.
Integrerar med fillagring
Ansluts till Nextcloud, Seafile, Pydio Cells och andra WOPI-kompatibla filservrar utan någon kodändring i värdappen.
Spåra ändringar och kommentarer
Granska dokument med spårändringsläge, infogade kommentarer, förslag och versionshistorik som du känner igen från skrivbordsbaserade kontorsprogram.
Mobilvänligt och surfplattevänligt
Pekoptimerat redigeringsgränssnitt fungerar på telefoner, surfplattor och Chromebooks så att medarbetare kan redigera från vilken enhet som helst.
Varför köra Collabora Online på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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