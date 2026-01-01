Upp till 69 % rabatt på Collabora Online

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Självhostad kontorssvit online baserad på LibreOffice som låter team samredigera dokument, kalkylblad och presentationer i webbläsaren.

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60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
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Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
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4 TB bandbredd
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
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8 GB RAM-minne
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Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
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66% rabatt
KVM 8
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243,90  kr /mån
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Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Collabora Online

Collabora Online är en självhostad onlinekontorssvit baserad på LibreOffice-teknik som fungerar helt i webbläsaren. Team öppnar Word-, Excel- och PowerPoint-dokument direkt från en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells och samredigerar dem i realtid med levande markörer, kommentarer, spårade ändringar och omedelbara förhandsvisningar – du behöver ingen skrivbordsklient, inget Microsoft 365 eller Google Workspace.

Att själv hosta Collabora på din egen VPS håller varje dokument, kalkylblad och presentation på infrastruktur du kontrollerar. Kombinera det med en av fillagringsapparna i denna katalog för att ge ditt team en komplett lokal ersättning för molnkontorssviter, med full filformatskompatibilitet och inga användaravgifter.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Collabora Online

Realtidssamarbete

Flera användare redigerar samma Word-, Excel- eller PowerPoint-fil samtidigt med live-pekare, kommentarer och omedelbar synkronisering av ändringar.

Microsoft Office-kompatibilitet

Öppna och spara .docx-, .xlsx- och .pptx-filer utan konverteringsförlust tack vare LibreOffices inbyggda rendering av OOXML-format.

Integrerar med fillagring

Ansluts till Nextcloud, Seafile, Pydio Cells och andra WOPI-kompatibla filservrar utan någon kodändring i värdappen.

Spåra ändringar och kommentarer

Granska dokument med spårändringsläge, infogade kommentarer, förslag och versionshistorik som du känner igen från skrivbordsbaserade kontorsprogram.

Mobilvänligt och surfplattevänligt

Pekoptimerat redigeringsgränssnitt fungerar på telefoner, surfplattor och Chromebooks så att medarbetare kan redigera från vilken enhet som helst.

Varför köra Collabora Online på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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