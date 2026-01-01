Collabora Online är en självhostad onlinekontorssvit baserad på LibreOffice-teknik som fungerar helt i webbläsaren. Team öppnar Word-, Excel- och PowerPoint-dokument direkt från en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells och samredigerar dem i realtid med levande markörer, kommentarer, spårade ändringar och omedelbara förhandsvisningar – du behöver ingen skrivbordsklient, inget Microsoft 365 eller Google Workspace.

Att själv hosta Collabora på din egen VPS håller varje dokument, kalkylblad och presentation på infrastruktur du kontrollerar. Kombinera det med en av fillagringsapparna i denna katalog för att ge ditt team en komplett lokal ersättning för molnkontorssviter, med full filformatskompatibilitet och inga användaravgifter.