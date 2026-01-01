Milvus är världens mest populära vektordatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och söka högdimensionella inbäddningar genererade av maskininlärningsmodeller. Den stöder HNSW-, IVF- och DiskANN-index, hybrid sökning efter täta och glesa vektorer, och hanterar miljarder vektorer samtidigt som den bibehåller en frågefördröjning på under en millisekund. Denna mall distribuerar hela Milvus-stacken med etcd för metadata, MinIO för objektlagring och Attu webbgränssnitt för visuell hantering.

Att hosta Milvus på din egen VPS håller proprietära inbäddningar och känslig användardata inom din infrastruktur, tillhandahåller dedikerat minne och CPU för indexintensiva AI-arbetsbelastningar, och eliminerar kostnaderna per fråga för hanterade vektordatabastjänster.