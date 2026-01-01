Installera Milvus med ett klick.
En vektordatabas med öppen källkod för AI-applikationer som söker igenom miljarder inbäddningar med en latens på under en millisekund.
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Vad du kan bygga med Milvus
Milvus är världens mest populära vektordatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och söka högdimensionella inbäddningar genererade av maskininlärningsmodeller. Den stöder HNSW-, IVF- och DiskANN-index, hybrid sökning efter täta och glesa vektorer, och hanterar miljarder vektorer samtidigt som den bibehåller en frågefördröjning på under en millisekund. Denna mall distribuerar hela Milvus-stacken med etcd för metadata, MinIO för objektlagring och Attu webbgränssnitt för visuell hantering.
Att hosta Milvus på din egen VPS håller proprietära inbäddningar och känslig användardata inom din infrastruktur, tillhandahåller dedikerat minne och CPU för indexintensiva AI-arbetsbelastningar, och eliminerar kostnaderna per fråga för hanterade vektordatabastjänster.
Viktiga funktioner i Milvus
Miljardsökning
Indexera och fråga miljarder vektorer med latens på under en millisekund, med hjälp av HNSW-, IVF- eller DiskANN-index.
Hybrid sökning
Kombinera täta vektorer, glesa vektorer och metadatafilter i en enda sökfråga för mer exakt AI-hämtning.
RAG-redo infrastruktur
Lagrar dokumentinbäddningar och hämtar relevant kontext för LLM:er, för att driva noggranna chattbotar och fråge- och svarssystem.
Attu Web UI
Hantera samlingar, köra frågor och övervaka klusterhälsa via en inbyggd webbläsarbaserad hanteringskonsol.
Flerspråkiga SDK:er
Officiella klienter för Python, Java, Go och Node.js samt REST- och gRPC-API:er integrerar med valfri AI-stack.
Varför köra Milvus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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