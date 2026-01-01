Upp till 69 % rabatt på Pinchflat

Installera Pinchflat med en klicksinstallation

Självhostad YouTube-mediehanterare som automatiskt laddar ner nya videor från dina favoritkanaler och spellistor utan någon manuell insats.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Pinchflat med en klicksinstallation

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Pinchflat

Pinchflat är en egenvärd YouTube-innehållshanterare byggd på yt-dlp som automatiserar nedladdning och organisering av videor från kanaler och spellistor. Ställ in en regel en gång – Pinchflat kontrollerar regelbundet efter nytt innehåll och laddar ner det automatiskt, med förstklassigt stöd för Plex-, Jellyfin- och Kodi-bibliotek så att ditt mediecenter håller sig uppdaterat utan manuellt arbete.

Att köra Pinchflat på din VPS håller nedladdningar igång dygnet runt utan att belasta din hembredband eller dator. SponsorBlock-integrationen hoppar över sponsrade segment, RSS-flödesgenerering förvandlar kanaler till podcastflöden, och valfri automatisk radering hanterar lagring automatiskt när ditt bibliotek växer.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Pinchflat

Automatiserade kanalnedladdningar

Ställ in regler för kanaler eller spellistor, och Pinchflat kontrollerar regelbundet efter nya uppladdningar och laddar ner dem automatiskt utan manuell åtgärd.

Media Center-integration

Förstklassig support för Plex, Jellyfin och Kodi med ett kraftfullt namngivningssystem som organiserar filer precis som din medieserver förväntar sig.

SponsorBlock support

Skippar eller klipper automatiskt sponsrade segment, intron och outron från nedladdade videor med community-baserad SponsorBlock-data.

Generering av RSS-flöde

Konverterar YouTube-kanaler och spellistor till RSS-flöden så att du kan följa videoskapare i vilken som helst podcast- eller flödesläsarapp.

Smart lagringshantering

Konfigurera automatisk radering av äldre innehåll efter ålder eller antal för att hålla diskutrymmet under kontroll när ditt arkiv växer.

Varför köra Pinchflat på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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