Pinchflat är en egenvärd YouTube-innehållshanterare byggd på yt-dlp som automatiserar nedladdning och organisering av videor från kanaler och spellistor. Ställ in en regel en gång – Pinchflat kontrollerar regelbundet efter nytt innehåll och laddar ner det automatiskt, med förstklassigt stöd för Plex-, Jellyfin- och Kodi-bibliotek så att ditt mediecenter håller sig uppdaterat utan manuellt arbete.

Att köra Pinchflat på din VPS håller nedladdningar igång dygnet runt utan att belasta din hembredband eller dator. SponsorBlock-integrationen hoppar över sponsrade segment, RSS-flödesgenerering förvandlar kanaler till podcastflöden, och valfri automatisk radering hanterar lagring automatiskt när ditt bibliotek växer.