Installera Pinchflat med en klicksinstallation
Självhostad YouTube-mediehanterare som automatiskt laddar ner nya videor från dina favoritkanaler och spellistor utan någon manuell insats.
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Vad du kan bygga med Pinchflat
Pinchflat är en egenvärd YouTube-innehållshanterare byggd på yt-dlp som automatiserar nedladdning och organisering av videor från kanaler och spellistor. Ställ in en regel en gång – Pinchflat kontrollerar regelbundet efter nytt innehåll och laddar ner det automatiskt, med förstklassigt stöd för Plex-, Jellyfin- och Kodi-bibliotek så att ditt mediecenter håller sig uppdaterat utan manuellt arbete.
Att köra Pinchflat på din VPS håller nedladdningar igång dygnet runt utan att belasta din hembredband eller dator. SponsorBlock-integrationen hoppar över sponsrade segment, RSS-flödesgenerering förvandlar kanaler till podcastflöden, och valfri automatisk radering hanterar lagring automatiskt när ditt bibliotek växer.
Viktiga funktioner i Pinchflat
Automatiserade kanalnedladdningar
Ställ in regler för kanaler eller spellistor, och Pinchflat kontrollerar regelbundet efter nya uppladdningar och laddar ner dem automatiskt utan manuell åtgärd.
Media Center-integration
Förstklassig support för Plex, Jellyfin och Kodi med ett kraftfullt namngivningssystem som organiserar filer precis som din medieserver förväntar sig.
SponsorBlock support
Skippar eller klipper automatiskt sponsrade segment, intron och outron från nedladdade videor med community-baserad SponsorBlock-data.
Generering av RSS-flöde
Konverterar YouTube-kanaler och spellistor till RSS-flöden så att du kan följa videoskapare i vilken som helst podcast- eller flödesläsarapp.
Smart lagringshantering
Konfigurera automatisk radering av äldre innehåll efter ålder eller antal för att hålla diskutrymmet under kontroll när ditt arkiv växer.
Varför köra Pinchflat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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