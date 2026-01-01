Installera Dograh med ettklicksinstallation.
No-code-plattform med öppen källkod för att bygga och driftsätta AI-röstagenter på bara minuter, med stöd för över 30 språk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dograh
Dograh är en gratis, öppen källkods no-code-plattform som låter dig bygga och driftsätta AI-drivna röstagenter utan att skriva en enda rad kod. Dess dra-och-släpp-gränssnitt tar dig från koncept till en live, produktionsklar röstagent på under tio minuter, med stöd för över 30 språk, realtidsanalys och intelligent samtalsdirigering inbyggt från start.
Att självhysa Dograh på din VPS håller all konversationsdata, inspelningar och kundinteraktioner på din egen infrastruktur, vilket är avgörande för GDPR-efterlevnad och branscher med strikta krav på datalagring. De inkluderade komponenterna PostgreSQL, Redis och MinIO levererar den lagrings- och cacheprestanda som röstinteraktioner med låg latens kräver.
Viktiga funktioner i Dograh
Agent builder utan kod
Dra-och-släpp-arbetsflöden låter icke-tekniska användare utforma kompletta röstkonversationsflöden utan att skriva någon kod.
30+ språkstöd
Inbyggd flerspråkig röstsyntes och röstigenkänning möjliggör kundinteraktioner på det språk dina användare föredrar.
Intelligent samtalsdirigering
Vi eskalerar automatiskt komplexa förfrågningar till mänskliga agenter, medan AI effektivt hanterar rutinfrågor.
Analys i realtid
Livedashboards visar konversationsmått, slutförandegrader och agentprestanda så att du kontinuerligt kan optimera.
Arkitektur med integritetsfokus
All konversationsdata stannar på er infrastruktur, vilket gör det enkelt att uppfylla krav för GDPR och branschefterlevnad.
Varför köra Dograh på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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