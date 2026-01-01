Dograh är en gratis, öppen källkods no-code-plattform som låter dig bygga och driftsätta AI-drivna röstagenter utan att skriva en enda rad kod. Dess dra-och-släpp-gränssnitt tar dig från koncept till en live, produktionsklar röstagent på under tio minuter, med stöd för över 30 språk, realtidsanalys och intelligent samtalsdirigering inbyggt från start.

Att självhysa Dograh på din VPS håller all konversationsdata, inspelningar och kundinteraktioner på din egen infrastruktur, vilket är avgörande för GDPR-efterlevnad och branscher med strikta krav på datalagring. De inkluderade komponenterna PostgreSQL, Redis och MinIO levererar den lagrings- och cacheprestanda som röstinteraktioner med låg latens kräver.