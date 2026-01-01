Drizzle Gateway är en förbättrad, självhyst version av Drizzle Studio som ger utvecklare och databasadministratörer ett omfattande webbaserat gränssnitt för att hantera sina databaser. Byggd på Drizzle ORM-ekosystemet, levererar den avancerad frågekonstruktion, schemavisualisering i realtid och migreringhantering i ett enda verktyg som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst.

Applikationen stöder flera samtidiga databasanslutningar, vilket gör den till ett centraliserat nav för team som arbetar i utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer. Huvudlösenordsskydd säkrar åtkomsten, medan persistent lagring håller alla anslutningskonfigurationer och sparade frågor intakta över omstarter. Självhysing säkerställer att känsliga databasuppgifter aldrig lämnar din infrastruktur.