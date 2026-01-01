Installera Drizzle Gateway med en klicksinstallation.
Självhostad databasstudio byggd på Drizzle ORM-ekosystemet med visuell frågebyggnad och stöd för flera databaser.
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Vad du kan bygga med Drizzle Gateway
Drizzle Gateway är en förbättrad, självhyst version av Drizzle Studio som ger utvecklare och databasadministratörer ett omfattande webbaserat gränssnitt för att hantera sina databaser. Byggd på Drizzle ORM-ekosystemet, levererar den avancerad frågekonstruktion, schemavisualisering i realtid och migreringhantering i ett enda verktyg som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst.
Applikationen stöder flera samtidiga databasanslutningar, vilket gör den till ett centraliserat nav för team som arbetar i utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer. Huvudlösenordsskydd säkrar åtkomsten, medan persistent lagring håller alla anslutningskonfigurationer och sparade frågor intakta över omstarter. Självhysing säkerställer att känsliga databasuppgifter aldrig lämnar din infrastruktur.
Viktiga funktioner i Drizzle Gateway
Visuell frågebyggare
Bygg och kör databasfrågor via ett intuitivt gränssnitt med typsäkerhet — ingen rå SQL krävs för vanliga operationer.
Schemavisualisering
Se din databasstruktur och dina relationer i ett visuellt diagram i realtid som uppdateras när du gör schemaändringar.
Flerdatabasanslutningar
Hantera anslutningar till flera databaser samtidigt, växla mellan miljöer utan att lämna gränssnittet.
Migrationshantering
Generera, förhandsgranska och tillämpa schemamigreringar direkt från användargränssnittet, vilket håller din databasutveckling organiserad och granskningsbar.
Huvudlösenordsskydd
Säkrar åtkomst till alla databasanslutningar bakom ett enda huvudlösenord, och håller inloggningsuppgifter säkra på din VPS.
Varför köra Drizzle Gateway på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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