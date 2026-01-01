Installera GlitchTip med en klicksinstallation.
Plattform för felspårning och prestandaövervakning med öppen källkod, fullt kompatibel med Sentry SDK:er – ett lättviktigt självhostat alternativ.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GlitchTip
GlitchTip är en plattform med öppen källkod för felspårning och prestandaövervakning som fungerar som en direkt ersättning för Sentry. Varje officiell Sentry SDK — för JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil och mer — fungerar oförändrad, bara genom att peka den mot din GlitchTip DSN. Plattformen fångar upp ohanterade undantag, breadcrumb-kontext, källkartor och versionsspårning med samma arbetsflöde och UI-mönster som utvecklare redan känner till från Sentry.
Att själv hosta GlitchTip på din VPS ger dig allt arbetsflöde för felspårning som du skulle få från Sentry SaaS — men till en bråkdel av resursförbrukningen och utan någon kvot per händelse. Det allt-i-ett-läge med en enda container hanterar intag, webb-UI och bakgrundsbearbetning utan separata arbetstjänster.
Viktiga funktioner i GlitchTip
Sentry-kompatibel API
Direkt ersättning för Sentry — alla officiella Sentry SDK:er fungerar oförändrat genom att peka den mot din GlitchTip DSN, ingen omkodning krävs.
Felinsamling och gruppering
Smart gruppering av liknande undantag genom stack trace-fingeravtryck eliminerar dubblettbrus och visar varje unikt problem en gång med fullständig händelsehistorik.
Källkartor och releaser
Ladda upp JavaScript-källkartor för produktionsbyggen och tagga releaser så att stackspårningar pekar på de ursprungliga källraderna och regressionsspårning fungerar direkt.
Prestanda och upptid
Valfri övervakning av transaktionsprestanda och upptidskontroller kompletterar felspårning med svarstidsprofiler och externa hälsokontroller.
Skicka aviseringar
Slack, Discord, Microsoft Teams, generisk webhook och e-postaviseringar skickar larm vid första förekomst, regression och överskridande av tröskelvärde för varje projekt.
Team och projektomfattning
Organisera fel efter projekt och team med rollbaserade behörigheter per användare så att frontend-, backend- och mobilgrupper endast ser sina egna undantagsflöden.
Varför köra GlitchTip på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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