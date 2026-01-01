GlitchTip är en plattform med öppen källkod för felspårning och prestandaövervakning som fungerar som en direkt ersättning för Sentry. Varje officiell Sentry SDK — för JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil och mer — fungerar oförändrad, bara genom att peka den mot din GlitchTip DSN. Plattformen fångar upp ohanterade undantag, breadcrumb-kontext, källkartor och versionsspårning med samma arbetsflöde och UI-mönster som utvecklare redan känner till från Sentry.

Att själv hosta GlitchTip på din VPS ger dig allt arbetsflöde för felspårning som du skulle få från Sentry SaaS — men till en bråkdel av resursförbrukningen och utan någon kvot per händelse. Det allt-i-ett-läge med en enda container hanterar intag, webb-UI och bakgrundsbearbetning utan separata arbetstjänster.