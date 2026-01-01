Driftsätt Owncast med en klicksinstallation.
Självhostad livestreaming- och chattserver — sänd livevideo på dina egna villkor utan att förlita dig på Twitch eller YouTube.
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Vad du kan bygga med Owncast
Owncast är en gratis, öppen källkod, självhostad livestreaming- och chatserver som ger dig full kontroll över dina sändningar. Den ersätter kommersiella plattformar som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerade stream, där du sätter reglerna, äger relationen till publiken och behåller allt innehåll och all tittardata på din egen server.
Kompatibel med standard RTMP-sändningsprogramvara som OBS, Streamlabs och XSplit, fungerar Owncast med de verktyg som streamers redan känner till. Den integreras också med Fediverse via ActivityPub, vilket låter användare på Mastodon och andra decentraliserade plattformar följa och ta emot aviseringar när du går live – utan att de behöver skapa ett konto på din webbplats.
Viktiga funktioner i Owncast
RTMP-sändning
Anslut direkt från OBS, Streamlabs eller valfri RTMP-kompatibel kodare – du behöver inga proprietära tillägg eller programvaruändringar.
Inbyggd livechatt
Integrerad livechatt låter tittare interagera under din sändning utan att behöva tredjeparts-widgets eller externa chattjänster.
Fediverse-integration
ActivityPub-stöd låter Mastodon och andra Fediverse-användare följa ditt flöde och ta emot notiser om när du går live, vilket utökar din räckvidd på decentraliserade nätverk.
Anpassad profilering
Ange ditt eget namn, logotyp, beskrivning och sociala länkar så att din streamsida återspeglar din identitet, inte en generisk plattformsmall.
Ströminspelning
Du kan välja att spara sändningar lokalt för uppspelning på begäran, vilket ger tittarna tillgång till ditt innehåll även efter att livestreamen har avslutats.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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