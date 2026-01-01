Owncast är en gratis, öppen källkod, självhostad livestreaming- och chatserver som ger dig full kontroll över dina sändningar. Den ersätter kommersiella plattformar som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerade stream, där du sätter reglerna, äger relationen till publiken och behåller allt innehåll och all tittardata på din egen server.

Kompatibel med standard RTMP-sändningsprogramvara som OBS, Streamlabs och XSplit, fungerar Owncast med de verktyg som streamers redan känner till. Den integreras också med Fediverse via ActivityPub, vilket låter användare på Mastodon och andra decentraliserade plattformar följa och ta emot aviseringar när du går live – utan att de behöver skapa ett konto på din webbplats.