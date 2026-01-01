Open Agent är en produktionsklar självhostad AI-agentplattform som kopplar samman stora språkmodeller med din data och dina verktyg. Den stöder över 28 modellleverantörer via ett enhetligt gränssnitt, vilket förvandlar dokument, wikis och databaser till sökbara RAG-kunskapsbaser som förankrar dina agenter i korrekt kontext.

Att distribuera Open Agent på din egen VPS håller känsliga konversationer och äganderättsskyddade dokument borta från tredjeparts infrastruktur. Rollbaserad åtkomstkontroll, SSO-integration och arbetsytor för flera klienter gör den lämplig för team och företag som behöver styrning utan att offra flexibilitet.