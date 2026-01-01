Distribuera Open Agent med en klicksinstallation.
Självhostad AI-assistentplattform med LLM-orkestrering, RAG-kunskapsbaser, agentloopar och MCP-verktygsintegrationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Open Agent
Open Agent är en produktionsklar självhostad AI-agentplattform som kopplar samman stora språkmodeller med din data och dina verktyg. Den stöder över 28 modellleverantörer via ett enhetligt gränssnitt, vilket förvandlar dokument, wikis och databaser till sökbara RAG-kunskapsbaser som förankrar dina agenter i korrekt kontext.
Att distribuera Open Agent på din egen VPS håller känsliga konversationer och äganderättsskyddade dokument borta från tredjeparts infrastruktur. Rollbaserad åtkomstkontroll, SSO-integration och arbetsytor för flera klienter gör den lämplig för team och företag som behöver styrning utan att offra flexibilitet.
Viktiga funktioner i Open Agent
Stöd för LLM från flera leverantörer
Anslut till 28+ modellleverantörer inklusive OpenAI, DeepSeek och lokala modeller genom ett standardiserat abstraktionslager.
Inbyggd RAG-pipeline
Mata in PDF-filer, wikis och dokument i semantiska vektorlager så att agenter automatiskt hämtar korrekt, grundad kontext.
MCP verktygsintegrationer
Model Context Protocol-servrar utökar agenternas förmågor genom att ansluta till externa API:er, databaser och automatiseringsverktyg.
Företagsåtkomstkontroll
Hantera användare med rollbaserade behörigheter, SSO via OIDC, OAuth2, LDAP och SAML, samt isolerade arbetsytor för flera klienter.
Agentloop-orkestrering
Definiera flerstegsarbetsflöden för agenter med verktygsanropsslingor, återförsökslogik och granskningsloggning för tillförlitlighet i produktionsklass.
Varför köra Open Agent på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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