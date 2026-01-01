Installera Sun-Panel med ett klick.
Anpassningsbar server- och NAS-navigeringspanel med en ren startsida och appstartare för de som självhostar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Sun-Panel
Sun-Panel är en lättviktig, självhostad startsida och navigeringspanel designad för servrar och NAS-enheter. Den ger dig en enda, vackert organiserad översikt där du kan starta alla dina självhostade tjänster och övervaka systemstatus med en blick. Byggd med enkelhet i åtanke kräver Sun-Panel ingen extern databas – den körs helt på SQLite.
Med stöd för isolering av flera konton, anpassade ikoner från Iconify-biblioteket, mini-fönster på sidan och helt anpassningsbar CSS och JavaScript, låter Sun-Panel dig skapa en startsida som passar ditt arbetsflöde. Distribuera den på din VPS och njut av en personlig, annonsfri webbläsarstartsida som du helt kontrollerar.
Viktiga funktioner i Sun-Panel
Flerkontosupport
Skapa isolerade konton för olika användare, var och en med sin egen panellayout och applikationsgenvägar.
Ingen extern databas
Fungerar helt med inbyggd SQLite, vilket håller driftsättningen enkel utan någon extra databastjänst att underhålla.
Omfattande ikonbibliotek
Använd Iconifys ikonbibliotek för att fritt styla dina appgenvägar, med stöd för tusentals ikonuppsättningar.
Systemstatusövervakning
Se realtids CPU-, minnes- och diskanvändning direkt på din panel för att hålla koll på serverhälsan.
Anpassad JS och CSS
Använd din egen JavaScript och CSS för att helt anpassa utseendet och beteendet på din hemsida.
Minifönster på sidan
Öppna stödda tjänster i flytande minifönster utan att lämna din kontrollpanel för ett sömlöst arbetsflöde.
Varför köra Sun-Panel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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