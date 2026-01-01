Sun-Panel är en lättviktig, självhostad startsida och navigeringspanel designad för servrar och NAS-enheter. Den ger dig en enda, vackert organiserad översikt där du kan starta alla dina självhostade tjänster och övervaka systemstatus med en blick. Byggd med enkelhet i åtanke kräver Sun-Panel ingen extern databas – den körs helt på SQLite.

Med stöd för isolering av flera konton, anpassade ikoner från Iconify-biblioteket, mini-fönster på sidan och helt anpassningsbar CSS och JavaScript, låter Sun-Panel dig skapa en startsida som passar ditt arbetsflöde. Distribuera den på din VPS och njut av en personlig, annonsfri webbläsarstartsida som du helt kontrollerar.