Tandoor Recipes är en funktionsrik plattform för recepthantering med öppen källkod för att organisera ditt matlagningsliv. Importera recept från vilken webbplats som helst, planera veckomåltider, generera inköpslistor och dela kokböcker med familjen — allt från ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt på alla enheter. Byggd av självhostingscommunityn sätter den din receptsamling under din kontroll utan annonser, prenumerationer eller datainsamling.

Att självhosta Tandoor på din VPS håller alla dina recept, måltidsplaner och inköpslistor privata och tillgängliga var som helst. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Traefik HTTPS-integration. Den första användaren som registrerar sig blir administratör — inaktivera offentliga registreringar efter att du har skapat ditt konto.