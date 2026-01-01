Självhostat receptprogram med måltidsplanering, inköpslistor och organisation av kokböcker.
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Vad du kan bygga med Tandoor Recipes
Tandoor Recipes är en funktionsrik plattform för recepthantering med öppen källkod för att organisera ditt matlagningsliv. Importera recept från vilken webbplats som helst, planera veckomåltider, generera inköpslistor och dela kokböcker med familjen — allt från ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt på alla enheter. Byggd av självhostingscommunityn sätter den din receptsamling under din kontroll utan annonser, prenumerationer eller datainsamling.
Att självhosta Tandoor på din VPS håller alla dina recept, måltidsplaner och inköpslistor privata och tillgängliga var som helst. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för tillförlitlig datalagring och Traefik HTTPS-integration. Den första användaren som registrerar sig blir administratör — inaktivera offentliga registreringar efter att du har skapat ditt konto.
Viktiga funktioner i Tandoor Recipes
Receptimport
Importera recept från vilken webbplats som helst med automatisk parsning av ingredienser, instruktioner och näringsinformation.
Måltidsplanering
Planera måltider för veckan med en dra-och-släpp-kalender och generera automatiskt inköpslistor från planerade recept.
Inköpslistor
Skapa och dela inköpslistor som kombinerar ingredienser från flera recept med automatisk kvantitetssammanslagning.
Kokboksorganisation
Organisera recept i receptböcker, tagga med nyckelord och sök igenom hela din samling omedelbart.
Fleranvändardelning
Dela receptutrymmen med familjemedlemmar, var och en med sina egna måltidsplaner och inköpslistor.
Näringsspårning
Spåra kalorier och makron per recept med näringsdata från importerade recept eller manuell inmatning.
Varför köra Tandoor Recipes på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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