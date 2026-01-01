Installera tinyMediaManager med ett klick.
Plattformsoberoende mediehanterare för att organisera filmer och TV-serier, hämta metadata och generera NFO-filer för mediecenter.
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Vad du kan bygga med tinyMediaManager
tinyMediaManager fungerar som en grafisk skrivbordsmiljö som du når via noVNC. Du använder den helt i din webbläsare på port 4000 utan någon klientprogramvara. Att självhosta den på din VPS innebär att du kan organisera och underhålla hela ditt mediebibliotek på distans. Du lagrar då all metadata lokalt under din kontroll.
Viktiga funktioner i tinyMediaManager
Metadatahämtning
Hämtar omfattande metadata, bilder, trailers och betyg från TheMovieDB, TheTVDB och Fanart.tv för filmer och TV-serier.
NFO-filgenerering
Skapar NFO-filer i det format som förväntas av Kodi, Emby, Jellyfin, Plex och MediaPortal, vilket håller ditt mediecenter alltid synkroniserat.
Automatisk filomdöpning
Döper om och omorganiserar dina mediafiler och mappar enligt fullt konfigurerbara mallar baserade på hämtad metadata.
TV-programsupport
Upptäcker och organiserar strukturer med flera säsonger och flera avsnitt, inklusive specialavsnitt, delade avsnitt och alternativa namngivningskonventioner.
Webbläsarbaserad dator
Körs som en komplett skrivbordsmiljö tillgänglig via noVNC i vilken webbläsare som helst — ingen VNC-klient eller lokal installation krävs.
Varför köra tinyMediaManager på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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