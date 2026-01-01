Wavelog är en modern, webbaserad loggapplikation för amatörradio för att spåra QSO:er och hantera framsteg för utmärkelser inom DXCC-, IOTA-, SOTA- och POTA-programmen. Den integreras direkt med LoTW, eQSL och uppslagstjänster för anropssignaler, och stöder CAT-radiokontroll för automatiserad loggning under operativa sessioner.

Att själv hosta Wavelog på en VPS håller din loggboksdata privat och tillgänglig från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst, utan beroende av tredjeparts molntjänster. Tävlingsloggning, DX-klusterintegration, ADIF- och Cabrillo-export, samt stöd för flera operatörer gör den till en komplett stationsloggningslösning för seriösa amatörradiooperatörer.