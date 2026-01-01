Installera Wavelog med ett klick.
Webbaserad loggapplikation för amatörradio för att logga QSO:er, hantera diplom och integreras med LoTW och eQSL.
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Vad du kan bygga med Wavelog
Wavelog är en modern, webbaserad loggapplikation för amatörradio för att spåra QSO:er och hantera framsteg för utmärkelser inom DXCC-, IOTA-, SOTA- och POTA-programmen. Den integreras direkt med LoTW, eQSL och uppslagstjänster för anropssignaler, och stöder CAT-radiokontroll för automatiserad loggning under operativa sessioner.
Att själv hosta Wavelog på en VPS håller din loggboksdata privat och tillgänglig från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst, utan beroende av tredjeparts molntjänster. Tävlingsloggning, DX-klusterintegration, ADIF- och Cabrillo-export, samt stöd för flera operatörer gör den till en komplett stationsloggningslösning för seriösa amatörradiooperatörer.
Viktiga funktioner i Wavelog
Utmärkelseruppföljning
Följ framsteg mot DXCC, IOTA, SOTA, POTA och andra stora amatörradio-utmärkelseprogram från din loggboksdata.
LoTW och eQSL synk
Ladda upp och bekräfta automatiskt QSOs med LoTW och eQSL för elektroniska diplom utan manuell inskickning.
CAT radiostyrning
Anslut till din radio via CAT-gränssnitt för att automatiskt fylla i fälten för band, mod och frekvens under pågående drift.
Tävlingsloggning
Logga tävlings-QSO:er med utbytespårning och dublettkontroll för tävlingsamatörradio.
ADIF-export
Exportera din kompletta logg i ADIF- eller Cabrillo-format för användning med andra loggprogram eller system för inlämning av utmärkelser.
Varför köra Wavelog på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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