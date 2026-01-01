Installera GitLab med en klicksinstallation.
Komplett öppen källkods DevOps-plattform som kombinerar Git-hosting, CI/CD-pipelines och projektledning i en enda applikation.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GitLab
GitLab Community Edition är en allt-i-ett DevOps-plattform som kombinerar värdtjänster för Git-repository, CI/CD-automatisering, ärendehantering, kodgranskning och containerregister i en enda självhostad applikation. Den eliminerar behovet av att integrera flera separata verktyg och ger team en komplett plattform för programvaruutveckling under full organisatorisk kontroll.
Att själv hosta GitLab tar bort pris per användare och håller källkod, CI/CD-hemligheter och säkerhetsskanningsresultat på infrastruktur ni äger. Obs: den första uppstarten tar 3-10 minuter då alla interna tjänster initieras — 502-fel under denna period är normala. Vi rekommenderar minst 2 CPU-kärnor och 4 GB RAM för små teaminstallationer.
Viktiga funktioner i GitLab
Inbyggda CI/CD-pipelines
Integrerade pipeline-körningar automatiserar testning, Docker-avbildningsbyggen och utrullningar utan att förlita sig på Jenkins eller externa CI-tjänster.
Containerregister
Lagra och hantera Docker-bilder direkt bredvid din kod i ett inbyggt privat containerregister.
Merge request-arbetsflöden
Kodgranskning med inline-kommentarer, godkännanderegler och mallar för merge-förfrågningar håller kvalitetskontroller på plats för varje ändring.
Säkerhetsskanning
Inbyggd SAST, beroendeskanning och hemlighetsdetektering identifierar sårbarheter innan koden når produktion.
Ärendehantering och planering
Tavlor, milstolpar, etiketter och färdplaner låter team planera och spåra arbete på samma plattform där koden finns.
Varför köra GitLab på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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