GitLab Community Edition är en allt-i-ett DevOps-plattform som kombinerar värdtjänster för Git-repository, CI/CD-automatisering, ärendehantering, kodgranskning och containerregister i en enda självhostad applikation. Den eliminerar behovet av att integrera flera separata verktyg och ger team en komplett plattform för programvaruutveckling under full organisatorisk kontroll.

Att själv hosta GitLab tar bort pris per användare och håller källkod, CI/CD-hemligheter och säkerhetsskanningsresultat på infrastruktur ni äger. Obs: den första uppstarten tar 3-10 minuter då alla interna tjänster initieras — 502-fel under denna period är normala. Vi rekommenderar minst 2 CPU-kärnor och 4 GB RAM för små teaminstallationer.