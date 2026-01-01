Installera ITFlow med en ettklicksinstallation.
PSA-plattform med öppen källkod för MSP:er som täcker IT-dokumentation, ärendehantering, fakturering och kundhantering i ett system.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ITFlow
ITFlow är en gratis, öppen källkod Professional Services Automation (PSA)-plattform utvecklad specifikt för Managed Service Providers. Den konsoliderar IT-dokumentation, ärendehantering för support, fakturering, kundhantering och infrastrukturövervakning i ett enda egenhostat system — vilket eliminerar den spridda uppsättningen av separata verktyg som de flesta MSP:er använder för att driva den dagliga verksamheten.
Att egenhosta ITFlow på en VPS ger ditt företag fullt ägandeskap över varje kundpost, inloggningsuppgift och finansiellt dokument, utan licensavgifter per tekniker eller data som tredjeparts SaaS-leverantörer innehar. Vid första åtkomst leder en installationsguide dig genom skapandet av din företagsprofil och ditt administratörskonto innan systemet öppnas för kundarbete.
Viktiga funktioner i ITFlow
IT-dokumentationsnav
Centralisera kundtillgångar, inloggningsuppgifter, domäner, SSL-certifikat och nätverksdokumentation i en sökbar, strukturerad kunskapsdatabas.
Ärendehantering och helpdesk
Hantera supportärenden från skapande till lösning med e-post-till-ärende-tolkning, SLA-spårning och loggning av teknikertider.
Fakturering och fakturor
Skapa offerter, skicka fakturor, spåra utgifter och övervaka intäkter från en inbyggd redovisningsöversikt utan ett separat faktureringsverktyg.
Domän- och SSL-aviseringar
Övervakar automatiskt utgångsdatum för kunddomäner och SSL-certifikat och skickar varningar innan förnyelser blir kritiska.
Kundportal
Kunder loggar in på en märkesanpassad självbetjäningsportal för att se sina öppna ärenden, delade dokument och fakturor.
Leverantörs- och licensspårning
Registrera programvarulicenser, leverantörskontakter och förnyelsedatum tillsammans med de kundtillgångar de tillhör.
Varför köra ITFlow på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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