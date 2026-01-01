ITFlow är en gratis, öppen källkod Professional Services Automation (PSA)-plattform utvecklad specifikt för Managed Service Providers. Den konsoliderar IT-dokumentation, ärendehantering för support, fakturering, kundhantering och infrastrukturövervakning i ett enda egenhostat system — vilket eliminerar den spridda uppsättningen av separata verktyg som de flesta MSP:er använder för att driva den dagliga verksamheten.

Att egenhosta ITFlow på en VPS ger ditt företag fullt ägandeskap över varje kundpost, inloggningsuppgift och finansiellt dokument, utan licensavgifter per tekniker eller data som tredjeparts SaaS-leverantörer innehar. Vid första åtkomst leder en installationsguide dig genom skapandet av din företagsprofil och ditt administratörskonto innan systemet öppnas för kundarbete.