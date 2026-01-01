Verdaccio är ett lättviktigt, öppen källkod privat npm-register som låter team publicera interna paket och agera proxy för det publika npm-registret. Till skillnad från hostade register som tar betalt per användare eller inför hastighetsbegränsningar, körs Verdaccio helt på din egen infrastruktur – vilket ger dig en snabb, lokal cache av npm-paket tillsammans med en säker lagringsplats för dina privata JavaScript-moduler.

Själv-hosting med Verdaccio tar bort dina byggpipelines beroende av extern npm-tillgänglighet, snabbar upp installationer genom lokal cachning och håller proprietär kod borta från publika register. Det är helt kompatibelt med npm, Yarn och pnpm utan några klientbaserade konfigurationsändringar utöver att peka mot din register-URL.