Installera Verdaccio med en klicksinstallation
Lättviktigt privat npm-proxyregister för publicering, cachning och hantering av JavaScript-paket inom ditt team.
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Vad du kan bygga med Verdaccio
Verdaccio är ett lättviktigt, öppen källkod privat npm-register som låter team publicera interna paket och agera proxy för det publika npm-registret. Till skillnad från hostade register som tar betalt per användare eller inför hastighetsbegränsningar, körs Verdaccio helt på din egen infrastruktur – vilket ger dig en snabb, lokal cache av npm-paket tillsammans med en säker lagringsplats för dina privata JavaScript-moduler.
Själv-hosting med Verdaccio tar bort dina byggpipelines beroende av extern npm-tillgänglighet, snabbar upp installationer genom lokal cachning och håller proprietär kod borta från publika register. Det är helt kompatibelt med npm, Yarn och pnpm utan några klientbaserade konfigurationsändringar utöver att peka mot din register-URL.
Viktiga funktioner i Verdaccio
Privat paketpublicering
Publicera och distribuera interna npm-paket inom ditt team utan att exponera dem för det offentliga registret.
npm proxy och cache
Speglar automatiskt offentliga npm-paket lokalt så att installationer förblir snabba och pålitliga även när npm är otillgängligt.
npm, Yarn, pnpm kompatibel
Fungerar direkt med alla stora JavaScript-pakethanterare — kräver inga speciella klientinsticksmoduler eller omslag.
Inbyggd autentisering
Hantera användaråtkomst med htpasswd-baserad autentisering för att kontrollera vem som kan publicera eller installera paket.
Webbgränssnitt ingår
Bläddra bland paket, granska versioner och sök i ditt register via ett rent, inbyggt webbgränssnitt.
Plugin-ekosystem
Utöka lagring, autentisering och middleware via ett omfattande plugin-system för att integrera med S3, LDAP eller anpassade arbetsflöden.
Varför köra Verdaccio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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