Upp till 69 % rabatt på Verdaccio

Installera Verdaccio med en klicksinstallation

Lättviktigt privat npm-proxyregister för publicering, cachning och hantering av JavaScript-paket inom ditt team.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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193,90kr
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719,90kr
243,90kr/mån
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Verdaccio

Verdaccio är ett lättviktigt, öppen källkod privat npm-register som låter team publicera interna paket och agera proxy för det publika npm-registret. Till skillnad från hostade register som tar betalt per användare eller inför hastighetsbegränsningar, körs Verdaccio helt på din egen infrastruktur – vilket ger dig en snabb, lokal cache av npm-paket tillsammans med en säker lagringsplats för dina privata JavaScript-moduler.

Själv-hosting med Verdaccio tar bort dina byggpipelines beroende av extern npm-tillgänglighet, snabbar upp installationer genom lokal cachning och håller proprietär kod borta från publika register. Det är helt kompatibelt med npm, Yarn och pnpm utan några klientbaserade konfigurationsändringar utöver att peka mot din register-URL.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Verdaccio

Privat paketpublicering

Publicera och distribuera interna npm-paket inom ditt team utan att exponera dem för det offentliga registret.

npm proxy och cache

Speglar automatiskt offentliga npm-paket lokalt så att installationer förblir snabba och pålitliga även när npm är otillgängligt.

npm, Yarn, pnpm kompatibel

Fungerar direkt med alla stora JavaScript-pakethanterare — kräver inga speciella klientinsticksmoduler eller omslag.

Inbyggd autentisering

Hantera användaråtkomst med htpasswd-baserad autentisering för att kontrollera vem som kan publicera eller installera paket.

Webbgränssnitt ingår

Bläddra bland paket, granska versioner och sök i ditt register via ett rent, inbyggt webbgränssnitt.

Plugin-ekosystem

Utöka lagring, autentisering och middleware via ett omfattande plugin-system för att integrera med S3, LDAP eller anpassade arbetsflöden.

Varför köra Verdaccio på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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