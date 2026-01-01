Pangolin Newt är en helt användarutrymmesbaserad WireGuard-tunnelklient och TCP/UDP-proxy utformad för att integreras med Pangolins identitetsmedvetna åtkomstplattform. Newt fungerar utan kärnmoduler eller förhöjda behörigheter, upprättar krypterade tunnlar till Pangolins utgångsnoder och tillhandahåller lokala proxyservrar för att säkert dirigera applikationstrafik.

När du distribuerar Newt på din VPS tillsammans med dina tjänster får du nollförtroende fjärråtkomst till privata resurser var som helst ifrån, med åtkomst som styrs av Pangolins identitetsbaserade policyer — ingen exponering av offentlig IP eller traditionell VPN-overhead krävs.