Khoj är en gratis, personlig AI-assistent med öppen källkod som ansluter till dina dokument, anteckningar och filer och låter dig ställa frågor om dem på naturligt språk. Den fungerar med alla större AI-leverantörer – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans som körs på samma VPS – och förstärker sina svar med webbsökning i realtid via SearXNG och isolerad Python-kodexekvering via Terrarium.

Att själv hosta Khoj innebär att dina dokument, konversationer och frågehistorik stannar på din egen infrastruktur. Dina filer skickas aldrig någonstans bortom den AI-modellleverantör du uttryckligen konfigurerar, vilket ger dig full kontroll över vilken data som delas och med vem.