Installera Khoj med installation med ett klick.
AI-assistent med öppen källkod som chattar med dina dokument, söker på webben och kör kod med ditt val av AI-modell.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Khoj
Khoj är en gratis, personlig AI-assistent med öppen källkod som ansluter till dina dokument, anteckningar och filer och låter dig ställa frågor om dem på naturligt språk. Den fungerar med alla större AI-leverantörer – OpenAI, Anthropic, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans som körs på samma VPS – och förstärker sina svar med webbsökning i realtid via SearXNG och isolerad Python-kodexekvering via Terrarium.
Att själv hosta Khoj innebär att dina dokument, konversationer och frågehistorik stannar på din egen infrastruktur. Dina filer skickas aldrig någonstans bortom den AI-modellleverantör du uttryckligen konfigurerar, vilket ger dig full kontroll över vilken data som delas och med vem.
Viktiga funktioner i Khoj
Chatta med dokument
Indexera dina PDF-filer, anteckningar och filer och ställ frågor om dem på naturligt språk — Khoj hämtar relevant kontext och svarar med hjälp av din valda AI-modell.
Webbsökningsintegration
Inbyggda SearXNG låter Khoj hämta och sammanfatta aktuell information från webben utan att skicka förfrågningar via ett tredjeparts sök-API.
Kodkörningssandlåda
Kör Python-kod i en isolerad Terrarium-sandlåda så att Khoj kan utföra beräkningar, dataanalys och skriptuppgifter som en del av en konversation.
Valfri AI-modellleverantör
Anslut OpenAI, Anthropic, Google Gemini eller en lokal Ollama-instans – växla leverantörer utan att ändra hur du interagerar med Khoj.
Privat som standard
Alla dokument, chattar och inbäddningar stannar på din VPS – du delar ingenting utanför den AI-modellleverantör du konfigurerar.
Varför köra Khoj på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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