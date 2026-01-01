Installera Saltcorn med en klicksinstallation.
En kodfri applikationsbyggare med öppen källkod för att skapa databasdrivna webb- och mobilappar utan att skriva backend-kod.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Saltcorn
Saltcorn är en open source no-code-plattform för att visuellt bygga databasdrivna webb- och mobilapplikationer. Definiera tabeller, konfigurera rika fälttyper, designa layouter i en dra-och-släpp-byggare, koppla åtgärder och arbetsflöden, och Saltcorn hanterar backend, autentisering, REST API och rendering – ingen limkod krävs.
Att självhosta Saltcorn på er egen VPS håller kunddata, interna register och uppladdade filer inom er infrastruktur istället för i en SaaS-leverantörs databas. Ni kontrollerar lagring, integrationer, plugin-installationer och åtkomstroller, och ni undviker prissättning per användare när ert team eller er publik växer. Distributionen levereras med PostgreSQL och beständiga volymer för både databasen och uppladdade filer.
Viktiga funktioner i Saltcorn
Visuell layoutbyggare
Designa list-, redigerings- och visningsvyer med en dra-och-släpp-byggare som drivs av Craft.js, blanda fält, åtgärder och inbäddade komponenter utan mallkod.
Relationella tabeller
Modellera din data med typbundna kolumner, sekundärnycklar, beräknade fält och begränsningar i ett äkta PostgreSQL-baserat schema istället för ett platt kalkylblad.
Plugin-ekosystem
Installera community-plugins för nya fälttyper, teman, integrationer, autentiseringsleverantörer och externa datakällor direkt från administratörsgränssnittet.
Arbetsflöden och åtgärder
Utlös serverbaserade åtgärder, schemalagda jobb, webhooks och Blockly-baserade arbetsflöden när poster ändras för att automatisera affärslogik utan anpassade tjänster.
Rollbaserad åtkomst
Definiera användarroller och behörigheter per vy så att interna administratörer, kundkonton och offentliga besökare var och en ser exakt den data de ska.
Mobil och offline
Generera Capacitor-baserade mobilappar från dina Saltcorn-schema och vyer, med offline datasynkronisering tillbaka till den centrala PostgreSQL-databasen.
Varför köra Saltcorn på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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