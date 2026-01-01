Saltcorn är en open source no-code-plattform för att visuellt bygga databasdrivna webb- och mobilapplikationer. Definiera tabeller, konfigurera rika fälttyper, designa layouter i en dra-och-släpp-byggare, koppla åtgärder och arbetsflöden, och Saltcorn hanterar backend, autentisering, REST API och rendering – ingen limkod krävs.

Att självhosta Saltcorn på er egen VPS håller kunddata, interna register och uppladdade filer inom er infrastruktur istället för i en SaaS-leverantörs databas. Ni kontrollerar lagring, integrationer, plugin-installationer och åtkomstroller, och ni undviker prissättning per användare när ert team eller er publik växer. Distributionen levereras med PostgreSQL och beständiga volymer för både databasen och uppladdade filer.